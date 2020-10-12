Порошенка виписали з лікарні після лікування COVID-19: нові деталі про стан

Карина Бондаренко Політика 12:36, 12.10.2020 Оновлено: 13:34, 12.10.2020

П'ятого президента України Петра Порошенка виписали з медзакладу, де його лікували від коронавірусної інфекції.

Про це 12 жовтня повідомила пресслужба експрезидента. Відзначається, що стан здоров'я Порошенка покращився.

"Спасибі всім, хто висловив щиру підтримку нашому лідеру Петру Порошенку. Останніми днями ми отримали сотні дзвінків, листів і повідомлень у соцмережах від прихильників, друзів і колег як з України, так і з-за кордону", – йдеться в повідомленні.

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