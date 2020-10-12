Порошенка виписали з лікарні після лікування COVID-19: нові деталі про стан
Діагноз COVID-19 у Порошенка підтвердився 29 вересня
3 жовтня його госпіталізували з двобічним запаленням легенів
У пресслужбі політика повідомили, що йому стало краще
П'ятого президента України Петра Порошенка виписали з медзакладу, де його лікували від коронавірусної інфекції.
Про це 12 жовтня повідомила пресслужба експрезидента. Відзначається, що стан здоров'я Порошенка покращився.
"Спасибі всім, хто висловив щиру підтримку нашому лідеру Петру Порошенку. Останніми днями ми отримали сотні дзвінків, листів і повідомлень у соцмережах від прихильників, друзів і колег як з України, так і з-за кордону", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
про те, що Порошенко захворів на коронавірус, він особисто повідомив на своїх сторінках у соцмережах ввечері 29 вересня.
Його дружина Марина Порошенко отримала негативні результати на коронавірус.
3 жовтня п'ятого президента госпіталізували з двобічним запаленням легень.
6 жовтня співголова партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко розповіла, як проходить лікування Порошенка.