Порошенка можуть арештувати в день похорону батька: адвокат виступив із заявою

Адвокат Ілля Новіков повідомив, що Офіс генерального прокурора вимагатиме для п'ятого президента Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді тримання від вартою.

Про це він розповів на брифінгу 16 червня. За його словами, засідання відбудеться 18 червня, а рішення ухвалюватиме скандальний суддя Печерського суду Сергій Вовк.

"Сьогодні ми отримали офіційне сповіщення. Порошенка будуть намагатися, як анонсовано ще 10 червня, взяти під варту. Клопотання розписане на суддю Вовка, що нас абсолютно не дивує. Про суддю Вовка існує поширена серед юристів думка, що він пов'язаний із Офісом президента. Суддя Вовк вів процес Луценка, його намагалися звільнити, і він відновився на посаді. Суддя Вовк розглядав і виносив рішення щодо попередніх клопотань ДБР у межах серії справ проти Порошенка. Те, що це клопотання через низку причин виявилося розподіленим на суддю Вовка – це очікувано і нас це не здивувало", – наголосив Новіков.

Він підтвердив, що Порошенко обов’язково прибуде на судове засідання.

"Петро Порошенко обов’язково з’явиться в суді. Я хочу нагадати, що сьогодні помер батько Петра Олексійовича. Відповідно до християнського звичаю похорон відбувається на третій день. Але Порошенко обов’язково з’явиться в суді – це принципове питання, і тепер ще більш принципове", – сказав Новіков.

Адвокат Ігор Головань зі свого боку зазначив, що кількість процесуальних порушень у цьому провадженні величезна, і генпрокурорка Ірина Венедіктова перша в історії очільниця ОГП, яка фактично поставила під сумнів конституційні повноваження президента України.

"Венедіктова, я думаю, це перша генеральна прокурорка в історії України, яка пов'язана з прямою фальсифікацією документів вже у двох провадженнях. Першому – пов’язаному із незаконним штурмом Музею Гончара. І в цьому проваджені. Ось тут є фальсифіковані особисто генеральним прокурором документи. Що ми і сподіваємося довести", – повідомив Головань.

"Ми маємо факт притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності з боку генерального прокурора. Це абсолютно є очевидним. Про це говорив у своєму інтерв’ю колишній генеральний прокурор Рябошапка. НАБУ ще в березні цього року встановило, що там порушень не було. 26 березня 2020 року було видано постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування. Підписав її заступник генерального прокурора, керівник САП пан Холодницький, який у постанові написав чорним по білому, що під час вивчення матеріалів досудового розслідування встановлено відсутність обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення", – повідомив Головань.

Нагадаємо, раніше Новіков заявив, що "допит" Порошенка в ДБР не відбувся, оскільки йому намагалися вручити "підозру" у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

За словами адвоката, ДБР навмисно інспірувало так звану справу про картини, щоб під її прикриттям вручити Порошенку незаконну підозру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під ДБР 10 червня влаштували акцію на підтримку Порошенка. Його сторонники принесли під бюро картини-фотожаби із карикатурами на президента Володимира Зеленського, генеральну прокурорку Ірину Венедіктову, бізнесмена Ігоря Коломойського у стилі світових шедеврів.