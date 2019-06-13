"Порохоботи можуть брехати": Бірюков висловився про скандал довкола партії "ЄС"

Волонтер, екс-радник п'ятого президента Петра Порошенка Юрій Бірюков прокоментував скандальну заяву свого колеги Романа Доніка про принципи формування партії "Європейська солідарність".

Своєю думкою поділився він в інтерв'ю Цензор.НЕТ. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, ведучий Олексій Братущак процитував слова Доніка про те, що "наскільки мене інформували, нарізали квоту в чотири людини у прохідний список партії для "гошки "(громадської організації – Ред.).

"Рома Донік бреше. Ось просто бреше, як і про все інше, те, що він писав. І те, що у нас є ручна перевірка, кожного, хто заповнює анкету і так далі, і тому подібне. Навіщо він це робить, я не знаю", – відповів Бірюков.

Юрій Бірюков Цензор.НЕТ

"Хіба порохоботи можуть брехати", – відреагував Братущак.

"Можуть. Так, ми такі", – відповів Бірюков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше партія "Європейська солідарність" оприлюднила першу 50-ку виборчого списку кандидатів у народні депутати на позачергових виборах до парламенту. Майже половина з них не були в Верховній Раді, а кожен третій кандидат потрапив до списку за результатами праймеріз від громадських організацій.

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