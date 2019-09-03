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3 вересня • оновлено в 13:15
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/ Політика

"Пороху не вистачить": генерал пояснив, чому Україну не здадуть Росії

2.2т Читати матеріал російською

У результаті чергової "нормандської" зустрічі глав 4 держав з питання війни на Донбасі Україна не буде "здана" Росії.

Таку думку OBOZREVATEL висловив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

"Цього не станеться, у них пороху не вистачить", – так генерал прокоментував побоювання, висловлені журналістом Віталієм Портниковим щодо майбутньої зустрічі на вищому рівні.

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На думку Романенка, "нормандський формат" слабкий", насамперед, через відсутність у ньому США. За його оцінками, підсумком зустрічі може бути "вирішення тільки питань обміну полоненими і призупинення бойових дій. І можуть бути домовленості щодо того, як просуватися далі".

Еммануель Макрон, Володимир Путін, Ангела Меркель

Еммануель Макрон, Володимир Путін, Ангела Меркель

Офіційний сайт президента РФ

Водночас він не сумнівається у тому, що, "незважаючи на важкі обставини, є рух вперед" у питанні розведення військ у Станиці Луганській, такий самий рух вперед буде і в двох інших населених пунктах – Золотому і Петровському.

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Генерал не передбачає повного припинення бойових дій, проте, з урахуванням того, що "нашим дали можливість відповідати за ситуацією", "наша сторона тепер відповідатиме без страху й сумніву".

Як повідомляв OBOZREVATEL, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина і Франція планують провести саміт у "нормандському форматі" щодо України в Парижі. Захід заплановано на найближчий час.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Ігор Романенко
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Н Олег
Н Олег
капитан очевидность .............. именно речь о разведении в Луганской, Золотом и Петровском .... и именно здесь б@ндеры (азов, айдар и прочие торнады) должны быть окончательно сломлены .......... а дальше --- да --- обмен "все на все"... и никакой "сдачи" .... нах нужна какая-то "сдача"?...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Россия не хочет вас "брать". Кому вы нужны, нищета
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