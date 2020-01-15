"Порнхаб?" "Слугу народу" застукали за незвичайним заняттям у Раді

Під час засідання Верховної Ради України депутатка від президентської партії "Слуга народу" Людмила Марченко дивилася відео на телефоні.

За неробочим заняттям депутатка підловив фотограф Ян Доброносов. Він виклав на своїй сторінці в Facebook відповідне фото. На ньому Марченко схилила голову до телефону, прикривши обличчя руками і волоссям (щоб подивитися фото, доскрольте докінця).

За словами Доброносова, відео депутатка дивилася не менше півгодини.

"Слугу народу" застукали за незвичайним заняттям в Раді

"Ось так, вже пів години депутат дивиться відео", – написав він.

Користувачі під постом фотографа залишають гнівні коментарі.

"Зарплата дозволяє розслабитися", "За 100 тисяч гривень ..", "Вони праюють", "Накинути їй до зарплати ще 50 000 гривень", "Вчора Василя було, напевно, всю ныченьку ворожили", "Порнхаб?" – пишуть користувачі.

Людмила Марченко дивилася відео на телефоні під час засідання Верховної Ради Ян Доброносов

Як писав OBOZREVATEL, народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Ілля Ківа попався на "рукоблудство" в залі Верховної Ради.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!