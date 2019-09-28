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28 вересня • оновлено в 18:44
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Порівняли з фатальною жінкою: Зеленський отримав прізвисько після скандалу з Трампом

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Через скандал із Дональдом Трампом зарубіжні ЗМІ порівняли президента України Володимира Зеленського з Монікою Левінські, ключовою фігурою в імпічмент 42-го глави США Білла Клінтона.

Так, авторитетне видання Daily Mail заявило, що український президент отримав прізвисько "Моніка Зеленські".

Про це пишуть і користувачі соцмереж. У матеріалі зазначається, що вони порівняли скандал, з яким зіткнувся нинішній президент США, і скандал Білла Клінтона – Моніки Левінські в 1998 році.

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"Він [Зеленський] мав би носити синій костюм", – написав у Twitter один із користувачів, посилаючись на відому блакитну сукню Левінські.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

24 канал

Нагадаємо, колишня стажистка Білого дому Моніка Левінські завела роман із Клінтоном, коли проходила службу в Пентагоні. Деякі їх зустрічі відбувалися навіть в Овальному кабінеті – головному офісі американського президента.

Показання, дані Клінтоном під присягою щодо характеру його знайомства з Монікою, стали причиною для звинувачення президента в лжесвідченні та початку процедури імпічменту.

Порівняли з фатальною жінкою: Зеленський отримав прізвисько після скандалу з Трампом

Daily Mail

Порівняли з фатальною жінкою: Зеленський отримав прізвисько після скандалу з Трампом

Daily Mail

Порівняли з фатальною жінкою: Зеленський отримав прізвисько після скандалу з Трампом

Daily Mail

Порівняли з фатальною жінкою: Зеленський отримав прізвисько після скандалу з Трампом

Daily Mail

Порівняли з фатальною жінкою: Зеленський отримав прізвисько після скандалу з Трампом

Daily Mail

Порівняли з фатальною жінкою: Зеленський отримав прізвисько після скандалу з Трампом

Daily Mail

Порівняли з фатальною жінкою: Зеленський отримав прізвисько після скандалу з Трампом

Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський Білл Клінтон
Місце
Україна
Теги
політика скандали ЗМІ
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Почему Обосс не объясняет жЫвотным, что Чмоника и минет- слова синонимы!
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Tapasenko 0leg, це тільки профі у цьому, такі як ти, обізнані... З чим тебе і вітаю.
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Фомин Анатолий
Фомин Анатолий
Смеялись над КНДР,а Ким достойно провел встречу с Трампом.Трамп его зауважал.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Хотя сравнили прикольно)))кто придумал хороший юмор думаю Зеленский как артист комедийного жанра поймет)))))
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