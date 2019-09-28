Порівняли з фатальною жінкою: Зеленський отримав прізвисько після скандалу з Трампом

Через скандал із Дональдом Трампом зарубіжні ЗМІ порівняли президента України Володимира Зеленського з Монікою Левінські, ключовою фігурою в імпічмент 42-го глави США Білла Клінтона.

Так, авторитетне видання Daily Mail заявило, що український президент отримав прізвисько "Моніка Зеленські".

Про це пишуть і користувачі соцмереж. У матеріалі зазначається, що вони порівняли скандал, з яким зіткнувся нинішній президент США, і скандал Білла Клінтона – Моніки Левінські в 1998 році.

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"Він [Зеленський] мав би носити синій костюм", – написав у Twitter один із користувачів, посилаючись на відому блакитну сукню Левінські.

Зеленський і Трамп 24 канал

Нагадаємо, колишня стажистка Білого дому Моніка Левінські завела роман із Клінтоном, коли проходила службу в Пентагоні. Деякі їх зустрічі відбувалися навіть в Овальному кабінеті – головному офісі американського президента.

Показання, дані Клінтоном під присягою щодо характеру його знайомства з Монікою, стали причиною для звинувачення президента в лжесвідченні та початку процедури імпічменту.

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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