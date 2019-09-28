Порівняли з фатальною жінкою: Зеленський отримав прізвисько після скандалу з Трампом

Через скандал із Дональдом Трампом зарубіжні ЗМІ порівняли президента України Володимира Зеленського з Монікою Левінські, ключовою фігурою в імпічмент 42-го глави США Білла Клінтона.
Так, авторитетне видання Daily Mail заявило, що український президент отримав прізвисько "Моніка Зеленські".
Про це пишуть і користувачі соцмереж. У матеріалі зазначається, що вони порівняли скандал, з яким зіткнувся нинішній президент США, і скандал Білла Клінтона – Моніки Левінські в 1998 році.
"Він [Зеленський] мав би носити синій костюм", – написав у Twitter один із користувачів, посилаючись на відому блакитну сукню Левінські.
Зеленський і Трамп
24 канал
Нагадаємо, колишня стажистка Білого дому Моніка Левінські завела роман із Клінтоном, коли проходила службу в Пентагоні. Деякі їх зустрічі відбувалися навіть в Овальному кабінеті – головному офісі американського президента.
Показання, дані Клінтоном під присягою щодо характеру його знайомства з Монікою, стали причиною для звинувачення президента в лжесвідченні та початку процедури імпічменту.
Daily Mail
Daily Mail
Daily Mail
Daily Mail
Daily Mail
Daily Mail
Daily Mail
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером США Дональдом Трампом.
Нещодавно в США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий Дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привела до початку процедури імпічменту у американців.
Імпічмент Трампа також підтримала його колишній опонент на виборах в 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".
Також колишній віцепрезидент Штатів Джо Байден відповів на скандал навколо Трампа і Зеленського.
Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.
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