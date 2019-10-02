"Виводьте "трактористів": у Росії визнали поразку України через формулу Штайнмайера

Російський політик Леонід Гозман заявив про те, що підписання формули Штайнмайера є "сильним відступом" України.

"Я не вірю, що до виведення всіх наших "трактористів" вибори можуть бути проведені чесно. Ніяка егіда ОБСЄ нічого не дасть", – сказав він в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Я в жодному разі не хочу давати поради, на що погоджуватися, а на що ні. Це справа обраного вами президента. Політика – мистецтво можливого. Але, на мій смак, це, звичайно ж, було б поразкою України, або відступом України", – заявив він.

Вибори на Донбасі можна проводити тільки після відходу російських "трактористів" Народна Правда

Як переконаний політик, проведення місцевих виборів на окупованих територіях не можна проводити до виведення російських військ, а також відразу ж після виведення, якщо воно відбудеться.

У цьому контексті він нагадав про те, що війна на Донбасі триває більше 5 років. "Фактично люди, які були підлітками, стали дорослими, і вони будуть голосувати. Вони живуть в умовах війни з Києвом, з Україною, і вони не можуть ставитися до вас добре".

Крім того, на думку Гозмана, результати виборів будуть сфальсифіковані. "Стратегічне управління цими територіями йде з Москви, але оперативне управління здійснюється просто злочинцями", - сказав він. І додав, що нинішній ватажок "ДНР" Денис Пушилін свого часу був менеджером "МММ". "Була така структура на початку 1990-х, шахрайська піраміда, яка пограбувала кілька десятків мільйонів людей і в Росії, і в Україні. Тобто Пушилін – професійний шахрай, професійний обманщик. Ви думаєте, він спостерігачів ОБСЄ не обдурить? Обдурить", – запевнив політик.

Таким чином, "абсолютно очевидно, що вибори можуть проходити тільки після відходу наших "трактористів". Крім того, необхідний перехідний період.

"Люди, які будуть голосувати в Донецьку, повинні розуміти, що українська влада – це не звірі, чи не фашисти. Вони просто повинні на них подивитися, вони повинні побачити їхні очі. Адже зараз працюють в основному стереотипи", – зауважив Гозман.

"Мені здається, це дуже сильний відступ України. Може, він вимушений і необхідний. Це вже вирішувати вам", – резюмував він.

Як писав OBOZREVATEL, 1 жовтня учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі підписали "формулу Штайнмаєра".

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