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2 жовтня • оновлено в 11:17
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/ Політика

"Виводьте "трактористів": у Росії визнали поразку України через формулу Штайнмайера

1.4т Читати матеріал російською

Російський політик Леонід Гозман заявив про те, що підписання формули Штайнмайера є "сильним відступом" України.

"Я не вірю, що до виведення всіх наших "трактористів" вибори можуть бути проведені чесно. Ніяка егіда ОБСЄ нічого не дасть", – сказав він в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Я в жодному разі не хочу давати поради, на що погоджуватися, а на що ні. Це справа обраного вами президента. Політика – мистецтво можливого. Але, на мій смак, це, звичайно ж, було б поразкою України, або відступом України", – заявив він.

Вибори на Донбасі можна проводити тільки після відходу російських "трактористів"

Вибори на Донбасі можна проводити тільки після відходу російських "трактористів"

Народна Правда

Як переконаний політик, проведення місцевих виборів на окупованих територіях не можна проводити до виведення російських військ, а також відразу ж після виведення, якщо воно відбудеться.

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У цьому контексті він нагадав про те, що війна на Донбасі триває більше 5 років. "Фактично люди, які були підлітками, стали дорослими, і вони будуть голосувати. Вони живуть в умовах війни з Києвом, з Україною, і вони не можуть ставитися до вас добре".

Крім того, на думку Гозмана, результати виборів будуть сфальсифіковані. "Стратегічне управління цими територіями йде з Москви, але оперативне управління здійснюється просто злочинцями", - сказав він. І додав, що нинішній ватажок "ДНР" Денис Пушилін свого часу був менеджером "МММ". "Була така структура на початку 1990-х, шахрайська піраміда, яка пограбувала кілька десятків мільйонів людей і в Росії, і в Україні. Тобто Пушилін – професійний шахрай, професійний обманщик. Ви думаєте, він спостерігачів ОБСЄ не обдурить? Обдурить", – запевнив політик.

Таким чином, "абсолютно очевидно, що вибори можуть проходити тільки після відходу наших "трактористів". Крім того, необхідний перехідний період.

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"Люди, які будуть голосувати в Донецьку, повинні розуміти, що українська влада – це не звірі, чи не фашисти. Вони просто повинні на них подивитися, вони повинні побачити їхні очі. Адже зараз працюють в основному стереотипи", – зауважив Гозман.

"Мені здається, це дуже сильний відступ України. Може, він вимушений і необхідний. Це вже вирішувати вам", – резюмував він.

Як писав OBOZREVATEL, 1 жовтня учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі підписали "формулу Штайнмаєра".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Мирні переговори в Мінську
Особи
Леонід Гозман Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Формула Штайнмаєра
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Поиграли в независимость и хватит, пора возвращаться к своему привычному состоянию))))))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Милые...мнение гозмана для россияней третично...это дерьмо а не человек...но даже он осознал вашу ныне никчемность
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