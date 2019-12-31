"Пора викидати зелень": в "ЄС" розгромили головні досягнення команди Зеленського

У передноворічному відеозверненні до українців народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко різко розкритикував головні досягнення президента України Володимира Зеленського та його команди. Відповідний ролик викладений на сторінці нардепа у Facebook.

"Не те щоб я не поважав Зеленського. Набрав мільйони голосів, став президентом великої країни. Це заслуговує на повагу. Але любити? За що? Звичайно, багато хто з вас були зачаровані ним. Молодий, ніколи не був у політиці. Свій хлопець! Не буду вас переконувати. Думаю, в глибині душі ви вже все розумієте", - зазначив Гончаренко.

Він також різко пройшовся по конкретних досягненнях, якими пишається партія "Слуга народу" і Зеленський особисто.

"На Новий рік він (Зеленський - Ред.) обов'язково розповість про свої досягнення: відкрив ринок землі, зняв недоторканність, зустрівся з Путіним... Але давайте чесно. Ринок землі – це земельний базар, найбільша афера в історії України. Депутатська недоторканність так повністю і не знята. А зустріч з Путіним не зупинила війну", - переконаний Гончаренко.

"Багато хто з вас запитує: що робити? Ви знаєте – відповідь проста. У 2020 році прийшов час викидати зелень. З Новим роком, українці!" - додав нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в партії "Європейська солідарність" раніше розповіли про серйозні наслідки обміну "беркутівців". Зокрема, там відзначили, що подібний крок знищить "справу розстрілів Небесної Сотні". Всю відповідальність за це у партії поклали персонально на Зеленського.

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