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31 грудня • оновлено в 14:14
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"Пора викидати зелень": в "ЄС" розгромили головні досягнення команди Зеленського

1.8т
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У передноворічному відеозверненні до українців народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко різко розкритикував головні досягнення президента України Володимира Зеленського та його команди. Відповідний ролик викладений на сторінці нардепа у Facebook.

"Не те щоб я не поважав Зеленського. Набрав мільйони голосів, став президентом великої країни. Це заслуговує на повагу. Але любити? За що? Звичайно, багато хто з вас були зачаровані ним. Молодий, ніколи не був у політиці. Свій хлопець! Не буду вас переконувати. Думаю, в глибині душі ви вже все розумієте", - зазначив Гончаренко.

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Він також різко пройшовся по конкретних досягненнях, якими пишається партія "Слуга народу" і Зеленський особисто.

"На Новий рік він (Зеленський - Ред.) обов'язково розповість про свої досягнення: відкрив ринок землі, зняв недоторканність, зустрівся з Путіним... Але давайте чесно. Ринок землі – це земельний базар, найбільша афера в історії України. Депутатська недоторканність так повністю і не знята. А зустріч з Путіним не зупинила війну", - переконаний Гончаренко.

"Багато хто з вас запитує: що робити? Ви знаєте – відповідь проста. У 2020 році прийшов час викидати зелень. З Новим роком, українці!" - додав нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в партії "Європейська солідарність" раніше розповіли про серйозні наслідки обміну "беркутівців". Зокрема, там відзначили, що подібний крок знищить "справу розстрілів Небесної Сотні". Всю відповідальність за це у партії поклали персонально на Зеленського.

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Війна на Донбасі Ринок землі в Україні Депутатська недоторканість Переговори Зеленського та Путіна Реформи в Україні Реформи Зеленського
Особи
Олексій Гончаренко Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
реформа переговори щодо Донбасу війна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Кто-то 31 декабря ходит с друзьями в баню, а мы уже 30-го с друзьями ходить не можем.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В этом году Порошенко сможет выступить с новогодним обращением только к мальдивскому народу.
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Гаранич Роман
Гаранич Роман
Угомонитесь,убогие!))) Даже после Зели вам не видать власти больше! Медведчук, Юля, кто угодно, только не вы)))
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