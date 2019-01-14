Популярні курорти Австрії заблоковані через снігопад

Десятки тисяч людей заблоковані на популярних гірськолижних курортах Австрії через сильні снігопади. Відрізані від зрвнішнього світу, зокрема, Зельден та Ішгль.Спричинений снігом хаос в Австрії триває. Через заблоковані снігом дороги лише в австрійській землі Зальцбург близько 17 тисяч осіб виявилися відрізаними від зовнішнього світу, повідомляє у понеділок, 14 січня, інформагенція dpa.

Відрізані внаслідок снігопадів і популярні гірськолижні курорти в Тіролі та Форальбергу, серед яких Ішгль, Лех, Зельден та Цюрс.

Синоптики прогнозують подальші сильні опади. До вечора понеділка очікується випадіння до одного метру снігу. В окремих районах й надалі залишається небезпека сходження лавин.

Південь Баварії - в епіцентрі лиха

Критичною залишається ситуація і на півдні та сході німецької Баварії. У багатьох районах оголошено стан стихійного лиха, припинено навчання в школах. До вечора понеділка, 14 січня, в районах на півдні та сході Баварії очікується випадіння до 60, а подекуди і 100 сантиметрів нового снігу.

До робіт з розчищення доріг та допомоги місцевим жителям залучили підрозділи Бундесверу та резерв поліції.

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