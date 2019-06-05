Популізм нон-стоп: на що "ловитимуть" виборців перед парламентськими виборами

Нестримний гіперболізований популізм вже давно став невід’ємною частиною виборчого процесу в Україні. І з року в рік обіцянки політиків стають все гучнішими, а передвиборчі кампанії – все скандальнішими. При цьому українці, котрим перед кожними виборами обіцяють рай на землі вже з наступного після голосування дня, не отримавши нічого з обіцяного, продовжують обирати тих же політиків з тими ж гаслами.

Чи стане винятком цьогорічна парламентська виборча кампанія? Які "наживки" приготували для свого електорату політичні популісти? OBOZREVATEL склав ТОП-7 болючих тем, на експлуатації яких політичні партії намагатимуться в’їхати в Раду.

Інформатор

Основною ознакою нинішньої парламентської виборчої кампанії стане концентрація на постатях лідерів політичних сил. І або якісно новий розмах популістичних обіцянок, або тенденція до спроб пообіцяти все і всім одночасно. "За все добре, проти всього поганого" - за таким лекалом будуть ліпити власні передвиборчі обіцянки претенденти на потрапляння до Верховної Ради.

"Після президентських виборів ми побачили: обіцянки не виконуються. Можна взагалі нічого не обіцяти, тому що у виборців немає стратегічної пам’яті, як правило. Зеленський, наприклад, з ходу порушив всі свої обіцянки. Він обіцяв подати у відставку, якщо порушить закон – і допускає грубезні порушення і Конституції, і законодавства ледь не щодня. Зараз всі подивляться, що, виявляється, можна і так, що можна брехати що завгодно – і ніхто з тебе за це не спитає. Тому, думаю, брехні буде чимало", - переконаний політолог Олександр Палій.

Разом з тим, є ряд тем, які у своїх передвиборчих обіцянках політики використовуватимуть особливо активно. Отже – на що ловитимуть виборця політики цього разу?

1. Зарплати і тарифи

Основним джерелом для "натхнення" у продумуванні популістичних гасел для політиків, як і раніше, залишаються результати соціологічних опитувань. І перші позиції у переліку проблем, які найбільше турбують українців, займають низькі зарплати та пенсії і високі тарифи. Тож ми ще не раз почуємо обіцянки "знизити ціну на газ у 2,4, 6 разів" чи "встановити європейські зарплати вже завтра". При цьому, ніхто особливо не зважатиме на те, у чиїй компетенції ухвалення подібних рішень.

"Перш за все обіцянки будуть стосуватись питань виконавчої влади, а не законодавчої. Це будуть питання доходів населення, питання соціальної політики, гуманітарної політики, а не якихось суттєвих законодавчих змін. Тема збільшення зарплат, пенсій і тому подібні питання експлуатуватимуться особливо активно. Як і тема тарифів. Хоча парламент ухвалює бюджет, а розпоряджається ним Кабмін. Тож ці питання – це заслуги чи недопрацювання уряду", - вважає політичний експерт Сергій Биков.

2. Закінчення війни та примирення з Росією

Частина політичних сил робитимуть ставку на завоювання симпатій "стомлених від війни" і тих, хто прагне примирення з Росією. При цьому, не виключено, що перших втягуватимуть в табір других за допомогою маніпуляцій.

"Це питання не тільки прямої агітації. Згадайте відео по Румунії, яке недавно вигулькнуло. Не виключаю, що будуть робитися спроби переорієнтувати виборців на те, що не тільки Росія є агресором – з метою зменшити негативну роль Росії. Гадаю, ми ще багато таких випадків побачимо, коли проблеми виникатимуть не зі сходу, а з заходу. Фактично, це дискоординує виборця, який би не голосував, скажімо, за Бойка, бо там – Росія. Але якщо є, виявляється, такі проблеми з Польщею, Угорщиною, Румунією – чому б за нього, зрештою, і не проголосувати?", - переконаний політичний експерт Богдан Петренко.

На його думку, обіцянки переваг від нормалізації стосунків з Росією можуть навіть бути підкріплені конкретними діями – наприклад, черговим візитом окремих політиків у Москву, на перемовини з Путіним чи Мєдвєдєвим. Візитом, який матиме якийсь конкретний відчутний результат – як то можливе звільнення Путіним полонених українських моряків. Звісно, виборцям не пояснюватимуть, що звільнити військовополонених українців президент РФ змушений під тиском міжнародної спільноти і згідно рішення Трибуналу ООН з морського права. Натомість подібний крок Путіна може подаватися як результат прохання того чи іншого проросійського політика, який начебто виступив з таким проханням.

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Втім, переважно питання "примирення з Росією" українські політсили розігруватимуть обережно. І якщо оновлена партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" найімовірніше наголошуватиме якраз на протистоянні з агресором, то решта політичних лідерів демонструватимуть дива еквілібристики.

"Якщо говоримо про Зеленського, він і далі намагатиметься триматися теми "за все добре, проти всього поганого". Якщо буде можливість зробити реверанс, він його зробить, але так, щоб це не зіграло проти нього. Втім, Зеленського будуть підштовхувати постійно – і він змушений буде зайняти якусь конкретну позицію. Тим більше, посада зобов’язує. Хоча він до останнього намагатиметься грати в цій схемі. Як і Юлія Тимошенко, яка, схоже, прагне загравати з умовно проросійським електоратом і калькує поведінку Зеленського. Звідси – і її заяви про те, що у стосунках з Росією треба почати все з "чистого листа", - вважає Петренко.

3. Мовне питання

Експлуатуватиметься в ході передвиборчої кампанії і мовна тема. Її, на думку політичних експертів, розігруватимуть традиційно на сході та півдні країни. Там, де відсоток російськомовного населення особливо великий.

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"Мовна тема може підніматися винятково у східних та південних областях, де живе чимало міфів з приводу закону про мову і де багато виборців розмовляють російською і хочуть робити це і надалі. Але питання це досить розділяюче. Використовувати його будуть політсили умовного біло-блакитного сектору, базовий електорат яких знаходиться саме на півдні і сході України. Інші партії у це гратися не будуть. За винятком хіба "Європейської солідарності", яка навпаки на заході і в центрі говоритиме про ухвалення закону про мову як про великий здобуток, про захист української мови і те, що вона за якимись там критеріями зайняла перші позиції в світі", - переконаний Биков.

4. Боротьба з корупцією та покарання попередників

Активно піаритимуться політичні сили, які хочуть потрапити до парламенту, і на боротьбі з корупцією, запит на яку існує у суспільстві, і на "посадити злочинців-попередників".

"Активно будуть озвучуватися обіцянки про покарання попередників. Зокрема, від тих сил, які були опонентами екс-президента Петра Порошенка. Багато хто буде заявляти про те, що вони ідуть для того, щоб покарати минулу владу. І вони також здобудуть певну підтримку", - вважає Биков.

"Це чистий популізм, коли грають у протистояння. На президентських виборах більшість грала проти Порошенка. І рейтинг Зеленського – оті 73% - це переважно ті, хто голосував проти Порошенка, а не за Зеленського. На цьому гратимуть і далі. Не обов’язково проти Порошенка, хоча певна інерція від президентських виборів відбуватиметься. Точно гратимуть проти ВРУ. Бо вона має високий антирейтинг. І коли ти її критикуєш – ти ніби асоціюєшся з більшістю населення, яке не любить парламент", - стверджує Петренко.

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Разом з тим, відгукуючись на запит суспільства, політичні сили декларуватимуть своєрідне оновлення – і акцентуватимуть на тому, що ведуть у владу "нові обличчя". Втім, дуже часто ці "нові обличчя" будуть просто ширмою, за якою ховатимуться старі політики.

"Будуть намагатися використовувати такі різноспрямовані гасла, розповідати, що вони беруть нових людей. А насправді ми вже бачимо, що за тим же Зеленським, який обіцяв нові обличчя, стоять далеко не нові Коломойський, Кучма і Пінчук", - зазначив Палій.

5. Політична реформа: імпічмент, зняття депутатської недоторканності, відкриті списки

Переважну більшість українців питання законодавчого впровадження процедури імпічменту президента, скасування чи обмеження депутатської недоторканності і проведення виборів по відкритих партійних списках цікавить в рази менше, ніж розмір зарплат і зниження комунальних тарифів. Але цю тему у своїх передвиборчих обіцянках активно використовуватимуть практично всі політичні сили.

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"Питання політичної реформи будуть не такими суттєвими, бо вони не настільки чутливі для самого виборця. Але вони будуть використовуватися. Тут буде іти мова про обмеження чи скасування депутатської недоторканності, закон про імпічмент, зміну закону про вибори - якщо парламент не ухвалить цього тижня виборчий кодекс, що є малоймовірним. Але якщо таки ухвалить – політичні сили, що є зараз у Раді, будуть грати на тому, що ось вони зробили новий виборчий кодекс, що вони – великі реформатори, ледь не батьки нації. Хоча якщо виборчий кодекс навіть ухвалять, працювати він почне лише з 2023 року. Тому це досить маніпулятивна така річ", - стверджує Биков.

6. Екологічні проблеми

Наразі у розвинутих країнах світу все більшої популярності, зокрема, у контексті політичних обіцянок і партійних програм, набуває екологічна тематика. Існує закономірність: чим вищий рівень життя громадян – тим більше вони переймаються станом довкілля. Тож у Європі питання екології входить у ТОП-5 найважливіших.

В Україні використання екологічних питань у передвиборчій агітації поки не набуло масовості. Але ця тема теж поволі береться на озброєння популістами.

"Екологія була актуальна в Україні досить значний період часу. Потім інтерес до неї частково витіснила тема війни. Загалом екологія у піраміді Маслоу знаходиться досить високо, і підніматися від теми безпеки, від теми холодильника до неї – досить довго. Тому масово цю тему на загальнодержавному рівні експлуатувати навряд чи будуть. Інша справа – рівень мажоритарників. Бодай одну актуальну тему в будь-якому окрузі знайти можна – якісь могильники чи ще щось. І її можна включити одним з параграфів до переліку обіцянок", - вважає Петренко.

Такі приклади ми бачимо під час кожної передвиборчої кампанії. Адже на екологічній тематиці дуже просто маніпулювати. Достатньо просто залякати виборців жахливими наслідками існуючих або навіть вигаданих проблем.

"Таке залякування характерне більше для місцевого рівня. Наприклад, у Київській області під час виборів до обласної ради та виборів ОТГ воно піднімалося дуже активно. Аж до розмов про можливість появи на Київщині ядерного могильника. Тож екологічні питання можуть бути актуальними, але переважно для мажоритарних округів і низового місцевого рівня", - переконаний Биков.

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Перевірити, чи ті чи інші політики щиро вболівають за стан довкілля і здоров’я людей, чи їхня мета – підняти свої політичні рейтинги – досить просто: достатньо запитати у них, як вони пропонують вирішити екологічну проблему, про яку говорять.

"Під різноманітними екологічними гаслами можуть боротися один з одним олігархи. У нас же було багато громадських організацій, які типу за екологію, а насправді їхньою метою було або якесь підприємство зупинити, або гроші з бізнесменів збити. Таке часто буває. Але не існує якогось тверезого рішення, як вплинути на екологію. От вони кричать про екологічні проблеми. А що зробити? На цьому все і закінчується – на єдиному питанні. Бо не існує простих рецептів вирішення екологічних питань", - вважає Палій.

7. Більше шоу, більше трешу

Враховуючи суспільний запит на оновлення політичного середовища, політика поволі ставатиме все більш видовищною.

"Старий політикум показав: існуючі політичні партії майже нічим не відрізняються суттєво одна від одної. Тому зростає запит на зміну політикуму, на більш шокуючих, більш емоційних, "антиполітичних" політиків. І ця тенденція зберігатиметься і надалі", - прогнозує Биков.

Може побільшати також яскравих акцій та ексцентричних витівок з боку претендентів на потрапляння у парламент.

"Якщо ми візьмемо праві сили, умовно кажучи, праворадикальні, то їхній електорат сьогодні перетягнув на себе Порошенко. Тому їм потрібно концентруватися вже не на радикалізмі ідей, а на радикалізмі дій. Запит на це буде. Йдеться не про те, щоб кидати десь гранати, як це було у 2014-15 роках, а про акції на кшталт тих, що влаштовують FEMEN чи тієї, коли Нацкорпус закидав Адміністрацію Президента іграшковими свинками. Такі дії можливі", - говорить Петренко.

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Разом з тим, на думку Олександра Палія, може побільшати і випадків, коли задля перебивання негативних меседжів і мобілізації електорату самі політичні сили будуть влаштовувати провокації проти себе ж, аби потім звинуватити у цьому опонентів.

Тож виборча кампанія обіцяє бути досить брудною і щедрою на обіцянки. Варто тільки пам’ятати, що обіцяне, швидше за все, ніхто і не збирається виконувати.

Тож слухайте, аналізуйте, думайте – і обирайте свідомо.

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