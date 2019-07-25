Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Поприїжджало б*ндерйо!" Королевську обсипали борошном на Донбасі

66.6т Читати матеріал російською

Представника "Опозиційної платформи – За життя" Наталію Королевську обсипали борошном під будівлею Донецького окружного суду.

Там проходить засідання у справі фальсифікацій на 52-му виборчому окрузі, розповіла вона в коментарі "112 Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Наталія Королевська

Наталія Королевська

Скріншот відео

"Зараз під стіни Донецького окружного суду, де відбувається засідання, на яке не з'явилися ні представники окружної комісії, ні представник кандидата від "Батьківщини", вони прислали замість себе агресивно налаштованих товаришів, молодчиків, які ведуть себе агресивно. Зараз один підбіг, обсипав мене борошном, стоять там щось палять", – поскаржилася парламентарій.

Новини
"Щось пішло не так": Королевську в Одесі облили зеленкою

На кадрах видно, що на обличчі і кепці Королевської осіло борошно. До неї підійшла прихильниця, яка допомагала обтрусити пил із одягу і агресивно викрикувала: "На жінку руку піднімати, ви, поприїжджали сюди, бл*дь, бандерйо!", очевидно маючи на увазі протестувальників, які обсипали члена "Опоплатформи".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Королевська потрапила у скандал через кнопкодавство. Її картку зареєстрували на засіданні Верховної Ради, поки сама політик була в Донецькій області.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Наталія Королевська
Місце
Україна
Тег
"Опозиційна платформа - За життя"
Поділитися у Facebook
15
Коментарі
23
180
Смішно
35
Цікаво
23
Сумно
14
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пузій Федір
Пузій Федір
Мать жеж, і женщіна все-таки. А вони русофобію розвели...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Ну и правильно ...Молодцом!Этой ссученной тетке нужно было еще и ведро надеть с какашками на голову !
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Gibbons Jessica
Gibbons Jessica
Google платить $ 6385 до $ 7528 на тиждень для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи два місяці тому і заробив $ 6952 в перший тиждень цієї угоди. Ця робота дійсно неймовірна і дає мені велику частку доходу щодня. Я впевнений, що ви отримаєте найкращий результаaт. Ознайомтеся тут. ........ ⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛ www.CashClub5.COM
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки

ads pixel