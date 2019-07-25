"Поприїжджало б*ндерйо!" Королевську обсипали борошном на Донбасі

Представника "Опозиційної платформи – За життя" Наталію Королевську обсипали борошном під будівлею Донецького окружного суду.

Там проходить засідання у справі фальсифікацій на 52-му виборчому окрузі, розповіла вона в коментарі "112 Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Наталія Королевська Скріншот відео

"Зараз під стіни Донецького окружного суду, де відбувається засідання, на яке не з'явилися ні представники окружної комісії, ні представник кандидата від "Батьківщини", вони прислали замість себе агресивно налаштованих товаришів, молодчиків, які ведуть себе агресивно. Зараз один підбіг, обсипав мене борошном, стоять там щось палять", – поскаржилася парламентарій.

На кадрах видно, що на обличчі і кепці Королевської осіло борошно. До неї підійшла прихильниця, яка допомагала обтрусити пил із одягу і агресивно викрикувала: "На жінку руку піднімати, ви, поприїжджали сюди, бл*дь, бандерйо!", очевидно маючи на увазі протестувальників, які обсипали члена "Опоплатформи".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Королевська потрапила у скандал через кнопкодавство. Її картку зареєстрували на засіданні Верховної Ради, поки сама політик була в Донецькій області.

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