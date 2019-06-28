"Поплескав по плечу!" З'явилися перші подробиці зустрічі Путіна і Трампа на G20

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін коротко поговорили перед початком саміту G20, який стартував 28 червня в Осаці (Японія).
Американський лідер поплескав російського колегу по плечу, пише "Говорить Москва" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
Дональд Трамп і Володимир Путін разом прийшли на церемонію фотографування учасників.
Вони встигли обмінятися кількома фразами, після чого розійшлися по місцях.
Дональд Трамп і Володимир Путін
За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, ніяких предметних розмов не було.
"Під час короткого спілкування перед фотографуванням на G20 не обговорювали жодних питань, лише привітали один одного", – цитує Пєскова РІА "Новости".
О 8:00 лідери провели відкриту зустріч з журналістами, після чого вирушили на закриті переговори.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Дональд Трамп прилетів в Осаку вранці 27 червня. Він заявив журналістам, що націлений на "хорошу розмову" з Путіним.
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