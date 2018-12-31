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''Попереду нові битви!'' Названо головні дипломатичні перемоги України

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Для європейської політики України 2018 рік приніс чимало хороших новин. Це був рік перемог в Страсбурзі і Вашингтоні, рік збереження санкцій для Росії і рік зростання торгівлі з ЄС.

"Європейська правда" згадала, чого Київ досяг в міжнародній політиці за рік, що минає.

Перемога над Росією в Раді Європи. Один з напрямків на міжнародному фронті, де Україна може говорити про безумовну перемогу – це Рада Європи. Українцям вдалося зробити неможливе, Кремль програв битву за Страсбург. Тепер Рада Європи готується до остаточного виходу РФ з організації. Попереду нові битви. Перша – вже в січні, коли ПАРЄ планує розглянути резолюцію про морську агресію РФ.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Прес-служба президента

Джавеліни і не тільки

У році, що минає ми здобули серйозну перемогу: Сполучені Штати почали поставки летального озброєння. І це не тільки протитанкові комплекси: "Джавелін" будуть частиною допомоги. Восени американці передали Україні два патрульних катери класу Island, Конгрес розширив програму оборонної підтримки нашої держави і т.п.

Альянс за нас

Восени Верховна рада почала внесення змін до Конституції, які зафіксують: вступ в Альянс є незаперечною метою нашої держави. Вражаючий рівень підтримки цього проекту зняв всі підстави для сумнівів, чи дійсно українські політики підтримують цей крок. Громадська підтримка руху до членства також залишається високою.

І з боку НАТО був зроблений нехай технічний, але крок назустріч. Навесні Альянс нарешті визнав на офіційному сайті, а трохи пізніше – підтвердив в рішенні саміту: Україна прагне до членства, тобто має статус aspiring country.

А символічним завершенням року стала поставка Україні військового обладнання від НАТО, яке вирушило з Брюсселя до Києва на борту президентського літака.

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Торгівля не з Росією

Європейський ринок остаточно став основним для українського експорту. За результатами 10 місяців 2018 року частка Євросоюзу в структурі українського експорту зросла до 42,4%, а темпи його зростання з минулого році склали 16,1%.

Таким чином, залежність України від російського ринку повинна скоро піти. Частка РФ в даний час складає лише 7,8%, тоді як за світовими стандартами вважається безпечним, коли частка одного ринку не перевищує 7%. І хоча Росія формально залишається ключовим торговим партнером України, її впевнено наздоганяє Польща – експорт українських товарів в ці країни склав $ 3 млрд і $ 2,7 млрд відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні регламентний комітет ПАРЄ ухвалив рішення обмежити санкції по відношенню до делегації РФ. Тепер росіянам надається право голосу на виборах суддів ЄСПЛ, генсека РЄ та інших керівників організації,

Місце
Україна
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Заканчивается 2018. Каких экономических результатов достигла Украина за этот год? По прогнозу Нацбанка прирост экономики по итогам года достигнет 3,4%. Можно ли такой рост считать победой? Однозначно нет. Во-первых, это ниже средних темпов роста экономики развивающихся стран. По октябрьскому прогнозу МВФ в этом году она вырастет на 4,7%. А экономика, например, Индии, увеличится на 7,3%. Во-вторых, такой рост украинской экономики — это результат низкой сравнительной базы. И что бы власть не рассказывала о росте ВВП на протяжении 11 кварталов, реальность такова: прирост экономики за эти 11 кварталов (то есть 2016-2018 гг.) не позволил перекрыть даже половину объема падения ВВП за предыдущие 2014-2015. А для того, чтобы экономика достигла уровня 2013 года, с такими темпами роста потребуется еще как минимум 20 кварталов. Кстати, такие же выводы можно сделать и из прогноза МВФ, согласно которому ВВП на душу населения в Украине вырастет до 4,22 тыс. дол. США в год только в 2023. А значит, только через 5 лет сравняется с показателем 2013 года. Пока же по итогам 2018 года Украина — самая бедная страна в Европе по уровню ВВП на душу населения. Беднее даже Молдовы. Так, за текущий год ВВП на душу населения в Украине вырастет на 0,3 тыс. дол. США и составит 2,96 тыс. дол. США на человека. А в Молдове прирастет за год на 0,54 тыс. дол. США и составит 3,23 тыс. дол. США. И в-третьих, рост экономики в Украине обеспечен за счет «экспорта» рабочей силы». За январь-октябрь 2018 года трудовые мигранты перевели в Украину из-за рубежа 9,5 млрд. дол. США, что больше почти на треть, на 29,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой вывод содержится даже в отчете о финансовой стабильности за декабрь 2018, где НБУ указывает, что двигателем роста экономики остается частное потребление домохозяйств за счет увеличения реальной заработной платы и объемов переводов из-за рубежа. В этом году в структуре украинского экспорта ничего не поменялось. Украина в основном продавала руду, металлы, зерно и сельхозпродукцию. Годовой баланс внешней торговли для Украины останется отрицательным. И дефицит внешнеторгового баланса по итогам года вырастет до 13 млрд. дол. США. А по прогнозу экономического и социального развития Украины на 2018-2020 гг (постановление КМУ от 01.12.2017 г. № 906) сальдо торгового баланса по самому пессимистичному варианту не должно было опуститься ниже минус 7,7 млрд. дол. США. За январь-октябрь 2018 (опять же, по данным НБУ) импорт товаров и услуг уже превысил экспорт на 10033 млн. дол. США. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговое сальдо ухудшилось на 3303 млн. дол. США. НБУ ожидает, что дефицит текущего счета по итогам года превысит ранее опубликованный им же прогноз в размере 2,7% ВВП. За десять месяцев 2018 дефицит текущего счета составил 4,4 % ВВП (то есть 4,6 млрд. дол. США). А это значит, что дефицит торгового баланса уже не перекрывают валютные переводы от заробитчан. А раз в стране практически нет притока иностранных инвестиций, то источником покрытия дефицита платежного баланса останутся кредиты внешних кредиторов на кабальных условиях. К тому же в условиях роста торгового дефицита спрос на валюту будет усиливаться, а значит гривна продолжит падение. По данным НБУ за январь-октябрь 2018 года чистый приток прямых иностранных инвестиций в экономику страны составил 1,7 млрд. дол. США. Но при этом четвертая часть таких инвестиций — это переоформление долга банковского сектора в уставный капитал (то есть в этом случае не было поступления валюты). А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистый приток инвестиций в Украину сократился на целых 22,7%. Основная часть инвестиций была направлена в финансовую и страховую деятельность. По результатам года объем инвестиций в Украину не превысит 2 ,3 млрд. дол. США. Для сравнения, среднегодовой объем инвестиций за 2010-2013 гг составил 6 млрд. дол. США. И вот это является лакмусовой бумажкой инвестиционной привлекательности страны.
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
Экспорт-то в Россию уменьшается, а импорт из России растет)))!!!
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