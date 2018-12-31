''Попереду нові битви!'' Названо головні дипломатичні перемоги України

Для європейської політики України 2018 рік приніс чимало хороших новин. Це був рік перемог в Страсбурзі і Вашингтоні, рік збереження санкцій для Росії і рік зростання торгівлі з ЄС.

"Європейська правда" згадала, чого Київ досяг в міжнародній політиці за рік, що минає.

Перемога над Росією в Раді Європи. Один з напрямків на міжнародному фронті, де Україна може говорити про безумовну перемогу – це Рада Європи. Українцям вдалося зробити неможливе, Кремль програв битву за Страсбург. Тепер Рада Європи готується до остаточного виходу РФ з організації. Попереду нові битви. Перша – вже в січні, коли ПАРЄ планує розглянути резолюцію про морську агресію РФ.

Петро Порошенко Прес-служба президента

Джавеліни і не тільки

У році, що минає ми здобули серйозну перемогу: Сполучені Штати почали поставки летального озброєння. І це не тільки протитанкові комплекси: "Джавелін" будуть частиною допомоги. Восени американці передали Україні два патрульних катери класу Island, Конгрес розширив програму оборонної підтримки нашої держави і т.п.

Альянс за нас

Восени Верховна рада почала внесення змін до Конституції, які зафіксують: вступ в Альянс є незаперечною метою нашої держави. Вражаючий рівень підтримки цього проекту зняв всі підстави для сумнівів, чи дійсно українські політики підтримують цей крок. Громадська підтримка руху до членства також залишається високою.

І з боку НАТО був зроблений нехай технічний, але крок назустріч. Навесні Альянс нарешті визнав на офіційному сайті, а трохи пізніше – підтвердив в рішенні саміту: Україна прагне до членства, тобто має статус aspiring country.

А символічним завершенням року стала поставка Україні військового обладнання від НАТО, яке вирушило з Брюсселя до Києва на борту президентського літака.

Торгівля не з Росією

Європейський ринок остаточно став основним для українського експорту. За результатами 10 місяців 2018 року частка Євросоюзу в структурі українського експорту зросла до 42,4%, а темпи його зростання з минулого році склали 16,1%.

Таким чином, залежність України від російського ринку повинна скоро піти. Частка РФ в даний час складає лише 7,8%, тоді як за світовими стандартами вважається безпечним, коли частка одного ринку не перевищує 7%. І хоча Росія формально залишається ключовим торговим партнером України, її впевнено наздоганяє Польща – експорт українських товарів в ці країни склав $ 3 млрд і $ 2,7 млрд відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні регламентний комітет ПАРЄ ухвалив рішення обмежити санкції по відношенню до делегації РФ. Тепер росіянам надається право голосу на виборах суддів ЄСПЛ, генсека РЄ та інших керівників організації,