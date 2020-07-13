Пономарьов вказав на небезпеку добровільної відставки Зеленського
Ілля Пономарьов назвав добровільну відставку президента Зеленського "найгіршим" варіантом. Радіо Свобода
Можлива відставка президента України Володимира Зеленського, уряду або розпуск Верховної Ради негативно позначиться на стабільності влади і довірі до країни з боку інвесторів.
Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов. Можливість добровільної відставки Зеленського він охарактеризував як найгірший варіант.
"Звісно, в українській політиці може трапитися що завгодно, особливо коли президент схильний рубати з плеча. Можуть бути і дострокові вибори в Раду, і дострокові вибори президента. Не виключено, що у відставку восени може піти нинішній уряд. Але не можна так легковажно підходити до питань кадрової політики та державних призначень. Влада має бути стабільною, щоб в країну приходили інвестиції та її сприймали серйозно. Коли в ній чехарда на всіх рівнях – це їй не допомагає, а тільки заважає", – сказав Пономарьов.
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов розповів, що робитиме глава України Володимир Зеленський і в чому полягають його головні помилки на посаді президента.