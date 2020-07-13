Пономарьов вказав на небезпеку добровільної відставки Зеленського

Можлива відставка президента України Володимира Зеленського, уряду або розпуск Верховної Ради негативно позначиться на стабільності влади і довірі до країни з боку інвесторів.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов. Можливість добровільної відставки Зеленського він охарактеризував як найгірший варіант.

"Звісно, в українській політиці може трапитися що завгодно, особливо коли президент схильний рубати з плеча. Можуть бути і дострокові вибори в Раду, і дострокові вибори президента. Не виключено, що у відставку восени може піти нинішній уряд. Але не можна так легковажно підходити до питань кадрової політики та державних призначень. Влада має бути стабільною, щоб в країну приходили інвестиції та її сприймали серйозно. Коли в ній чехарда на всіх рівнях – це їй не допомагає, а тільки заважає", – сказав Пономарьов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов розповів, що робитиме глава України Володимир Зеленський і в чому полягають його головні помилки на посаді президента.