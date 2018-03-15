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Понад сто українців засудили у Греції за нелегальне перевезення мігрантів

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У МЗС кажуть, що дедалі більше українців затримують за кордоном за нелегальне перевезення людей. У Греції відповідні звинувачення висунуті загалом 132-ом громадянам України.У Греції затримали 148 громадян України, 132-ом з яких висунуті обвинувачення у перевезенні нелегальних мігрантів. Про це у четвер, 15 березня, повідомив офіційний представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, передає "Інтерфакс-Україна". За законодавством Греції передбачається до 25 років позбавлення волі за перевезення нелегальних мігрантів, додав він.

"105 з них засуджено до різних термінів покарання, стосовно 43 тривають слідчі дії, або ж справа перебуває на етапі досудового розслідування", - передав він повідомлення офіційних Афін Києву. За даними зовнішньополітичного відомства України, 16 громадян України звільнені за рішенням суду достроково у 2017 році, ще трьох звільнили у 2018 році. У МЗС кажуть, що кількість затриманих за контрабанду людей українців зростає.

Як відомо, контрабандисти, як і раніше, заробляють великі гроші на нужденних біженцях. Чимало мігрантів віддають до кількох тисяч євро, аби потрапити на територію ЄС.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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