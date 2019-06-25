Понад 3 тисячі кандидатів: ЦВК завершила реєстрацію на вибори в Раду

Центральна виборча комісія у вівторок, 25 червня, завершила реєстрацію кандидатів для участі у позачергових виборах до Верховної Ради.

Всього на депутатські крісла претендують понад 3 тис. кандидатів-мажоритарників, а також члени з виборчих списків 21 політичної партії, передає прес-служба комісії.

25 червня були зареєстровані 227 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування, а також 612 кандидатів, висунутих політичними партіями (всього – 841).

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Серед 612 зареєстрованих – учасники таких партій:

"Опозиційний блок";

"Свобода";

"Сила людей";

"Свідома нація";

"Об'єднання "Самопоміч";

"Партія місцевого самоврядування";

"Патріот";

"Разом – сила";

"Сила і Честь";

"Єдність";

"Слуга народу";

"Удар Віталія Кличка";

Аграрна партія України.

Всього станом на 25 червня в УІО зареєстровано більше 3100 кандидатів у народні депутати, в тому числі:

тих, хто балотується в порядку самовисування, – понад 1700;

висунутих політичними партіями – 1 436.

У ЦВК зазначають, що остаточні дані зможуть назвати в середу після виключення зі списків кандидатів, реєстрація яких скасована.

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Нагадаємо, прийом ЦВК документів від кандидатів та партій завершився 20 червня, а на розгляд даних відводилося 5 днів.

Як писав OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія спростила процедуру голосування на парламентських виборах, скасувавши необхідність надання документа для зміни місця участі у волевиявленні. Тепер для цього знадобиться тільки заява та паспорт.

Однак українці, які змінять місце голосування перед виборами до Верховної Ради, отримають тільки один бюлетень (замість двох) на виборчій дільниці.

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