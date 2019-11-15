Помста за землю: що відбувається у "Слузі народу" і чим загрожує Україні

У партії "Слуга народу" назріла масштабна криза. З монобільшості виключають нардепів, які не голосували за відкриття ринку землі. Ті ж, хто потрапив "під роздачу", запевняють – це політичне переслідування, а всередині партії Володимира Зеленського платять гроші у конвертах і погрожують за "проколи".

Що це означає, до чого тут Росія і чи загрожує Україні політична криза – у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

Із фракції "Слуга народу" виключили двох нардепів. Ще один позбувся посади представника уряду у Верховній Раді;

Скандал спалахує з новою силою, Бо виключена з монобільшості Анна Скороход звинуватила Офіс президента у тиску, а нардепів у хабарництві;

Напруга зростає на тлі скандального голосування щодо ринку землі, а також бюджету на 2020 рік;

Саме тому керівництво Офісу президента намагається "через коліно" навести лад всередині партії.

Що відбувається у Слузі. Коротко

Із фракції масово виключають тих, хто не підтримав рішення щодо відкриття ринку землі. На тлі цього розгортається низка гучних і резонансних скандалів.

Першою виключили Анну Скороход. Історія навколо її вигнання з фракції заплутана і суперечлива. Глава СН Давид Арахамія звинувачує її в тому, що разом із чоловіком вона пропонувала гроші окремим нардепам за провал голосування з приватизації газотранспортної системи на користь російського "Газпрому". Мовляв, вона особисто замовляла пропуск до парламенту своєму чоловіку Олексію Алякіну, який пропонував гроші у конвертах нардепам від СН.

Саме тому його і затримали ввечері 13 листопада, а Анну Скороход виключають з фракції. Зазначимо, Олексій Алякін є російським громадянином і тісно пов'язаний із одіозним олігархом Павлом Фуксом.

Анна Скороход (у центрі)

Зі свого боку Анна Скороход називає все політичними переслідуваннями. "Рішення незаконне. Підстава – запит РФ 2017 року. До цього не було питань. І тут відбувається затримання мого чоловіка", — заявила Скороход із трибуни ВР.

Також вона підтвердила інформацію ЗМІ, що нібито нардепи від "Слуги" отримують зарплати у конвертах: 5, 10, 15 тисяч доларів.

"Повірте, все, що відбувається, ви все бачите. Ви самі бачили і зафіксовані були випадки передачі конвертів і всього іншого, ви самі все це знаєте", – заявила Скороход.

Позбулася своєї посади і нардепка Ірина Верещук. Вона склала повноваження представниці Кабінету міністрів у Верховній Раді. За інформацією джерела в команді Слуги народу, її місце може посісти нардепка Олена Шуляк, близька до агентства BRDO, в якому працював прем'єр-міністр Олексій Гончарук. А Верещук прибрали з посади через особистий конфлікт із Давидом Арахамією і голосування проти ринку землі.

Виключають із фракції і скандального Антона Полякова. Його виганяють через те, що він останніми місяцями регулярно зливає інсайди і критикує позицію фракції. Також він відомий і своєю різкою позицією проти Генерального прокурора України Руслана Рябошапки.

"Партія "Слуга Богдана". 120 осіб із фракції, більша частина з них списочники та керівники комітетів і підфракційних груп, без доказів і без вагомих підтверджених повідомлень виключили мене з фракції приблизно 90 голосами. Кнопкодавів не виключили, майже всі проголосували проти. Положення чи статуту фракції не існує. Мене не виключили з партії", – написав Поляков у своєму телеграм-каналі.

Ситуація у парламенті загострюється

Які прогнози і як це вдарить по владі Зе

На цьому етапі ситуація всередині партії виглядає занадто напруженою. Є відразу кілька причин:

Два важливі і антирейтингові голосування. Це підтримка у першому читанні законопроєкту про ринок землі, а також голосування щодо бюджету.

Зливи та інсайди від Джокера, Темного лицаря та інших анонімних джерел.

Інформація у ЗМІ про нібито зарплати у конвертах, а також неофіційні доплати всередині монобільшості.

За інформацією відразу кількох співрозмовників OBOZREVATEL всередині "Слуги народу", у фракції зараз обстановка нестабільна. Давид Арахамія за підтримки Офісу президента намагається стабілізуватися ситуацію, зробити нардепів дисциплінованішими і "слухнянішими". ОП не сподобався демарш "слуг народу", які після довгих умовлянь дали всього лише 227 голосів із 254 за ринок землі.

Саме тому у фракції здійснюють показове "покарання" за непокору загальній партійній лінії. Також посилюється протистояння по лінії сил впливу всередині СН, зокрема між групами бізнесмена Іллі Павлюка та олігарха Ігоря Коломойського.

Варто зазначити, "рішалово" з приводу заводу "Океан" нардепа В'ячеслава Медяника, секс-скандал Богдана Яременка, кнопкодавство Сергія Литвиненка і Олени Копанчук, виступ Євгена Шевченка на РосЗМІ – завершилися лише публічним осудом, але до серйозних речей так і не дійшло. Зазначимо, навіть скандального Богдана Яременка поки ще з голови комітету у закордонних справах не зняли.

У кулуарах Верховної Ради OBOZREVATEL все частіше говорять про сценарій, за якого у перші місяці 2020 року Кабінет міністрів піде у відставку, повністю або частково. Таким чином, уряд візьме на себе весь негатив, пов'язаний із ринком землі, приватизацією, бюджетом тощо.

А команда Володимира Зеленського спробує зберегти його імідж перед можливими достроковими місцевими виборами. Важливо наголосити, ймовірність дострокових місцевих виборів у квітні-травні 2020 року прямо залежить від рейтингу "Слуги народу".

Але якщо стабілізувати ситуацію у партії не вдасться і навесні наступного року, то вже восени на Україну чекають дострокові парламентські вибори. За такого сценарію розвитку подій команда Володимира Зеленського зібрати 254 голоси вже не зможе.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!