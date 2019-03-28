|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Помста Росії за Крим: Україна пішла на жорсткі заходи в ПАРЄ

Читати матеріал російською

Українська делегація в ПАРЄ звернулася до генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда і президента ПАРЄ Ліліан Марі Паскье з вимогою зупинити спроби відновлення представників Росії в ПАРЄ.

Про це повідомив народний депутат ("Блок Петра Порошенка"), голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв у Facebook, зазначивши, що пов'язано це з масовим затриманням окупаційною "владою" Криму кримських татар.

"Ми просимо керівників Ради Європи використовувати наявні в організації механізми для захисту прав корінного населення півострова, і вимагаємо зупинити всі спроби безумовного відновлення російської делегації в ПАРЄ через продовження порушення Росією верховенства права і прав людини, які повинна відстоювати, перш за все, Рада Європи згідно зі статутними завданнями", — написав він.

За словами Ар'єва, аналогічне звернення українська делегація направила комісару Ради Європи з прав людини Дуні Міятович.

Новини
''Принизити і знищити'': український дипломат розкрив підступний план Росії в ПАРЄ

Глава української делегації в ПАРЄ також опублікував на своїй сторінці звернення до генерального секретаря Ради Європи і президента ПАРЄ.

Помста Росії за Крим: Україна пішла на жорсткі заходи в ПАРЄ

Зі свого боку представник МЗС Росії Ілля Суботін заявив "Інтерфаксу", що РФ буде домагатися прийняття рішення про ексклюзивну роль Комітету міністрів Ради Європи в утвердженні будь-яких санкційних рішень ПАРЄ.

"Будь-які санкційні рішення ПАРЄ повинні затверджуватися радою міністрів. У нас попереду сесія, де ми зробимо все, щоб відповідні рішення були прийняті", — сказав він.

За його словами, велика частина країн Ради Європи хоче збереження членства Росії в організації, "з такою стартовою позицією взагалі дивно, що ми говоримо про вихід або виключення".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У квітні 2014 року через анексію Криму на РФ наклали обмеження в ПАРЄ. Зокрема, її позбавили права голосу, можливості участі в спостережних комісіях на виборах і участі в керівних органах асамблеї.

  • У 2016 році росіяни самі відмовилися від участі в роботі ПАРЄ. Шантажуючи і відмовляючись платити членські внески, вони обіцяли повернутися, якщо їх більше не будуть піддавати "покаранню".

  • Про можливість "вибачення" Росії вперше заговорили у вересні 2018 року. Журналісти дізналися, що генсек ПАРЄ Турбйорн Ягланд погодив із представниками РФ внесення поправок до регламенту ПАРЄ, які допомогли б повернути делегацію в асамблею.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Володимир Ар'єв
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
4
82
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Солидарен с хохлами. Из ПАСЕ давно пора выходить и автоматом из ЕСПЧ.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Кто бы сомневался что скакуны будут защищать своих побратимов-экстремистов. А ведь хизбуты запрещены не только в РФ, но во многих других странах
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Украинская делегация жестко похрюкала..
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2

Блоги / думки