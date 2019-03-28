Помста Росії за Крим: Україна пішла на жорсткі заходи в ПАРЄ

Українська делегація в ПАРЄ звернулася до генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда і президента ПАРЄ Ліліан Марі Паскье з вимогою зупинити спроби відновлення представників Росії в ПАРЄ.

Про це повідомив народний депутат ("Блок Петра Порошенка"), голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв у Facebook, зазначивши, що пов'язано це з масовим затриманням окупаційною "владою" Криму кримських татар.

"Ми просимо керівників Ради Європи використовувати наявні в організації механізми для захисту прав корінного населення півострова, і вимагаємо зупинити всі спроби безумовного відновлення російської делегації в ПАРЄ через продовження порушення Росією верховенства права і прав людини, які повинна відстоювати, перш за все, Рада Європи згідно зі статутними завданнями", — написав він.

За словами Ар'єва, аналогічне звернення українська делегація направила комісару Ради Європи з прав людини Дуні Міятович.

Глава української делегації в ПАРЄ також опублікував на своїй сторінці звернення до генерального секретаря Ради Європи і президента ПАРЄ.

Зі свого боку представник МЗС Росії Ілля Суботін заявив "Інтерфаксу", що РФ буде домагатися прийняття рішення про ексклюзивну роль Комітету міністрів Ради Європи в утвердженні будь-яких санкційних рішень ПАРЄ.

"Будь-які санкційні рішення ПАРЄ повинні затверджуватися радою міністрів. У нас попереду сесія, де ми зробимо все, щоб відповідні рішення були прийняті", — сказав він.

За його словами, велика частина країн Ради Європи хоче збереження членства Росії в організації, "з такою стартовою позицією взагалі дивно, що ми говоримо про вихід або виключення".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У квітні 2014 року через анексію Криму на РФ наклали обмеження в ПАРЄ. Зокрема, її позбавили права голосу, можливості участі в спостережних комісіях на виборах і участі в керівних органах асамблеї.

У 2016 році росіяни самі відмовилися від участі в роботі ПАРЄ. Шантажуючи і відмовляючись платити членські внески, вони обіцяли повернутися, якщо їх більше не будуть піддавати "покаранню".

Про можливість "вибачення" Росії вперше заговорили у вересні 2018 року. Журналісти дізналися, що генсек ПАРЄ Турбйорн Ягланд погодив із представниками РФ внесення поправок до регламенту ПАРЄ, які допомогли б повернути делегацію в асамблею.

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