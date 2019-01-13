Помпео закликає притягнути до відповідальності вбивць Хашоггі

Держсекретар США Майк Помпео планує обговорити з саудівським принцом Мохаммедом бін Салманом притягнення до відповідальності вбивць журналіста Джамаля Хашоггі.Держсекретар США Майк Помпео у неділю, 13 січня, прибув в Ер-Ріяд, де він планує закликати наслідного принца Мохаммеда бін Салмана забезпечити притягнення до відповідальності вбивць журналіста Джамаля Хашоггі. "Ми продовжимо розмову з наслідним принцом та саудівцями про забезпечення повної і остаточної відповідальності за неприйнятне вбивство Джамаля Хашоггі", - заявив Помпео журналістам у Катарі перед відльотом до саудівської столиці, цитує агенція AFP.

"Отже, ми продовжимо обговорювати це і переконаємося, що у нас є всі факти, щоб вони були притягнуті до відповідальності", - додав держсекретар США.

Візит Помпео в Саудівську Аравію, де його прийматиме наслідний принц, є частиною його великої восьмиденної поїздки до Аммана, Каїра, Манами, Абу-Дабі, Дохи, Ер-Ріяда, Муската та Кувейта.

59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Згодом Саудівська Аравія визнала факт його вбивства, але заперечує зв'язок цього злочину з принцом-наступником. В Саудівській Аравії затримали 21 підозрюваного у вбивстві журналіста. 3 січня в Ер-Ріяді над 11 затриманими почався судовий процес, генпрокурор країни вимагає смертної кари для п'яти підозрюваних.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розпорядження вбити журналіста надійшло "з найвищих рівнів уряду" Саудівської Аравії. Натомість президент США Дональд Трамп вважає, що немає доказів причетності саудівського кронпринца до резонансного вбивства журналіста. Втім Сенат США в своїй резолюції поклав провину за вбивство журналіста на наслідного принца Саудівської Аравії.

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