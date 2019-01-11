Помпео: США проведуть у Польщі саміт щодо впливу Ірану на Близькому Сході

США зберуть у Польщі десятки країн світу, аби обговорити мир, стабільність, безпеку і вплив Ірану на Близькому Сході. Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео.США проведуть у Польщі міжнародний саміт, присвячений миру і стабільності на Близькому Сході, а також впливу Ірану на регіон. Саміт відбудеться 13-14 лютого. Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю телеканалу Fox News, яке вийде в ефір у п'ятницю, 11 січня.

"Ми зберемо разом десятки країн світу", - заявив Помпео. Учасники саміту "зосередяться на стабільності, мирі, свободі й безпеці на Близькому Сході. Це включає важливий елемент: подбати про те, щоб Іран не мав дестабілізувального впливу", - цитує держсекретаря США інформагенція AFP.

Помпео нині здійснює восьмиденне дипломатичне турне країнами Близького Сходу. Він додав, що Вашингтон "подвоює зусилля" для тиску на Іран і намагається переконати союзників у регіоні, що продовжуватиме боротися з "Ісламською державою" попри те, що президент Дональд Трамп вирішив вивести близько 2000 американських військових із Сирії, передає Reuters. Це рішення Трампа змусило міжнародну спільноту непокоїтися, що вплив Ірану в регіоні зросте.

Нагадаємо, що в міжнародній антитерористичній коаліції під проводом США 11 січня підтвердили, що з Сирії почали виводити військові підрозділи. Напередодні звідти вивезли деяке американське військове обладнання.

У листопаді 2018 року США запровадили нові санкції щодо Ірану, які вдарять по нафтовидобувній галузі країни.

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