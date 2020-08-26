Помпео привітав Зеленського з місяцем без втрат на Донбасі

Державний секретар США Майк Помпео привітав президента України Володимира Зеленського з тим, що на Донбасі вже 31 день немає бойових втрат.

Про це глава держави написав у Twitter за результатами телефонної розмови з главою Держдепу.

"Поговорив із Помпео. Держсекретар привітав встановлення режиму тиші на Донбасі. 31 день бойових втрат серед військових немає", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що це стало можливим і "завдяки нашій роботі, і завдяки підтримці США та Європи".

Також Зеленський подякував США за двопартійну підтримку територіальної цілісності України.

Сторони обговорили питання двостороннього співробітництва, процес мирного врегулювання на Донбасі і ситуацію в Білорусі.

Президент України обговорив перемир'я на Донбасі з держсекретарем США (Twitter Володимира Зеленського)

Зеленський відзначив важливість фінансової підтримки з боку США і значення співпраці в сфері безпеки.

Також він поінформував держсекретаря про зусилля України для досягнення прогресу в мирному врегулюванні ситуації на сході країни.

Зі свого боку Помпео привітав досягнення перемир'я на Донбасі і запевнив у підтримці з боку США.

Говорячи про ситуацію в Білорусі, Зеленський зазначив, що Україна ніколи не втручалася і не збирається втручатися у вибори будь-якої країни.

Президент додав, що не допустить втручання з української сторони в американський виборчий процес, а будь-які "спроби окремих політиків зробити певні заяви мають чітко виражений провокаційний слід спільних противників України і США".

(Twitter Володимира Зеленського)

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що війна на Донбасі закінчиться до кінця 2020 року.