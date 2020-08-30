Помпео обговорював із Зеленським "згубні" інвестиції Китаю і агресію Росії

Державний секретар США Майк Помпео під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 26 серпня обговорив "згубні" інвестиції Китаю і агресію Росії.

Як йдеться на офіційному сайті Держдепу, Помпео висловив заклопотаність США з приводу "згубних" інвестицій КНР в Україну, включаючи спроби Пекіна придбати виробника двигунів "Мотор Січ".

Також Помпео і Зеленський обговорили події в Білорусі, поточні зусилля України щодо боротьби з COVID-19, досягнення дипломатичного врегулювання агресії Росії на сході України.

Держсекретар привітав український народ з Днем незалежності 24 серпня і підкреслив, що Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати українців, щоб просувати верховенство закону, сприяти економічному зростанню, залучати іноземні інвестиції і усувати "повальну корупцію, яка обмежує потенціал України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський розповів, що Помпео привітав його з тим, що на Донбасі вже 31 день немає бойових втрат.

26 серпня Зеленський зустрівся з заступником держсекретаря США Стівеном Біганом під час робочої поїздки до Кривого Рогу.