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''Помирати бажано на кладовищі'': партія Путіна дала поради росіянам, у мережі сміються

3.4тЧитати матеріал російською

У мережі висміяли брошури членів російської партії "Єдина Росія", де людям з низькими доходами радять, як правильно приймати душ.

Фото дивних приписів опублікував "фашиків Донецький" в своєму Twitter. У брошурах людям радять "приймати душ, а не ванну", "міняти лампочки", а також "щільно закривати двері духовки".

Такі поради відразу ж викликали нерозуміння у користувачів мережі. У коментарях до посту люди почали іронічно висміювати "поради" членів провладної партії.

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"... і раніше вмирати, бажано на кладовищі, так можна заощадити на катафалку", - пише користувачів Сергій Король.

''Помирати бажано на кладовищі'': партія Путіна дала поради росіянам, у мережі сміються

Як раніше писав OBOZREVATEL, росіянам порадили не сподіватися на пенсію, а заробити собі на старість самостійно.

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