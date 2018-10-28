''Помирати бажано на кладовищі'': партія Путіна дала поради росіянам, у мережі сміються

У мережі висміяли брошури членів російської партії "Єдина Росія", де людям з низькими доходами радять, як правильно приймати душ.

Фото дивних приписів опублікував "фашиків Донецький" в своєму Twitter. У брошурах людям радять "приймати душ, а не ванну", "міняти лампочки", а також "щільно закривати двері духовки".

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Єдина Росія випустила брошуру, де розповідає як треба економити людям з низьким доходом: душ замість ванни, каструлі потрібного діаметра, накривайте їжу кришкою і інші поради



P. s -Ржу вголосіну pic.twitter.com/QBFWZFCX9K - фашиків Донецький (@FashDonetsk) 28 жовтня 2018 р

Такі поради відразу ж викликали нерозуміння у користувачів мережі. У коментарях до посту люди почали іронічно висміювати "поради" членів провладної партії.

"... і раніше вмирати, бажано на кладовищі, так можна заощадити на катафалку", - пише користувачів Сергій Король.

Як раніше писав OBOZREVATEL, росіянам порадили не сподіватися на пенсію, а заробити собі на старість самостійно.