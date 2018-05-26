Помилки воротаря "Ліверпуля" та дубль Бейла: "Реал" знову виграє Лігу чемпіонів

Прикрі помилки німецького воротаря "Ліверпуля" Лоріса Каріуса та фантастичний гол Гарета Бейла принесли мадридському "Реалу" третю поспіль перемогу в Лізі чемпіонів УЄФА.Мадридський "Реал" у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2017-18 на переповненому НСК "Олімпійський" у Києві ввечері у суботу, 26 травня, переміг англійський "Ліверпуль" з рахунком 3-1 та втретє поспіль здобув титул переможця головного клубного турніру Європи.

Матч розпочався за помітного домінування "Ліверпуля" - англійський клуб мав кілька непоганих моментів. "Реал" у цій фазі матчу запам'ятався хіба що ударом Кріштіану Роналду вище воріт. Утім, "Ліверпуль" був змушений вносити корективи в гру після вимушеної заміни на 31-й хвилині лідера команди, нападника Мохаммеда Салаха. Після борцівського прийому з боку капітана мадридців Серхіо Рамоса він отримав травму плеча.

Невдовзі поле через травму змушений був залишити і захисник "Реала" Даніель Карвахаль. Після цього гра дещо заспокоїлася - перший тайм завершився без забитих голів.

На початку другого тайму "Реал" заграв гостріше - півзахисник іспанської команди Іско влучив у перекладину. Zа 51-й хвилині грубої помилки припустився німецький воротар "Ліверпуля" Лоріс Каріус - при вкиданні м'яча Каріусом нападник "Реала" Карім Бензема підставив ногу, і м'яч закотився у ворота англійського клубу.

Утім, вже за чотири хвилини нападник "Ліверпуля" Садіо Мане зрівняв рахунок після розіграшу кутового. Команди продовжували обмінюватися гострими випадами. А на 64-й хвилині, лише за три хвилини після виходу на заміну, валлійський півзахисник мадридців Гарет Бейл ударом через себе забив гол-красень.

"Ліверпуль" намагався відігратися - на 70-й хвилині м'яч після удару Мане влучив у стійку воріт. Утім, намагання англійської команди відігратися були перекреслені ще однією грубою помилкою воротаря Каріуса - на 83-й хвилині він не втримав м'яч після удару з далекої відстані Гарета Бейла.

"Реал" втретє поспіль та втринадцяте в історії завоював Кубок європейських чемпіонів.