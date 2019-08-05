"Помилки надто дорогі": Київ попередили про загрозу кримського сценарію

Україна може програти війну російському агресору, якщо піде шляхом тимчасово анексованого Криму. Адже там монополізація влади проросійськими політсилами, на яку закривали очі, привела до окупації півострова.

Таке застереження озвучив український журналіст Павло Казарін у відеоблозі для "Радіо. Свобода", яким він поділився на особистій сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У нас на півострові завжди була монополія на владу. Спершу у комуністів, потім у Партії регіонів. Їм вистачало голосів, щоб самим ухвалювати рішення і відмахуватися від тих, хто думав інакше. Кримський парламент ніколи не був місцем дискусій, зате він був місцем розпилу бюджетних грошей. З тих самих пір я погано ставлюся до монополій, особливо політичних", – зазначив він.

Продовжуючи свою думку, Казарін додав, що будь-яка влада розбещує політиків, а необмежена влада розбещує втричі. Адже в ситуації, коли королю нікому сказати, що він голий, йому простіше робити помилки.

"Свого часу Київ відмахувався від Криму, вважав за краще не помічати політичну монополію, віддавав півострів на відкуп проросійським партіям. Вони завжди були готові присягнути Москві та зробили це, щойно випала нагода. А тепер ціною помилки Києва може стати програш у війні", – сказав журналіст.

Анексія Криму ukrinform.ua

"Диявол завжди криється в деталях, а тому будь-яке рішення цінне своєю дискусією. А якщо дискусії в країні немає, якщо система стримувань і противаг канула в небуття, нам залишається сподіватися лише на те, що ніхто не зробить фатальну помилку. 2014 рік привчив мене до того, що фатальні помилки часом обходяться надто дорого", – додав, підсумовуючи, він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Казарін заявив, що президент України Володимир Зеленський опинився на роздоріжжі. Він зрадить або очікування своїх виборців, або інтереси країни. Крім того, журналіст вважає, що після парламентських виборів доля країни буде повністю знаходитися в руках Зеленського.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!