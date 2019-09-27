Відверті фото і Sex Machine: що відомо про помічників "слуг народу"

Верховна Рада України – не тільки народні депутати у сесійній залі. Це і їх помічники. Стати "посіпакою" у багатьох випадках непросто, хоча чимало людей потрапляє в кулуари парламенту і без особливих проблем.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив зібрати добірку місцями яскравих і трохи дивних помічників народних депутатів 9-го скликання. Серед них є моделі та візажистки.

Цей текст про:

те, хто такі помічники і що вони роблять;

найцікавіших "посіпак" парламенту. Тут і моделі, і навіть чоловіки народних обраниць;

Хто у нас найяскравіші?

OBOZREVATEL не полінувався і знайшов найцікавіших помічників. Наприклад, нардеп від "Слуги" Микола Тищенко вирішив взяти собі у "посіпаки" 22-річну модель Мар'яну Михолап. У 2018 році дівчина закінчила вивчати економічну кібернетику у Київському національному економічному університеті.

Раніше Михолап брала участь у відборі на конкурс "Міс Україна" (у 2017 році) і активно знімалася у фотосесіях. Оцінюючи її профіль, неважко здогадатися: дівчина – професійна модель. Тепер же на її сторінці можна розглянути фотографії на тлі українського парламенту.

Мар'яна Михолап "Радіо Свобода"

Мар'яна Михолап "Радіо Свобода"

Ще одна помічниця-модель засвітила у народного депутата Ростислава Тістика із Львівської області. Звуть її Ольга Гадовська і їй 23 роки.

Дівчина – магістерка права і здобула освіту у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Судячи з її сторінці в Instagram, Ольга має модельну зовнішність, активно подорожує і любить селфі.

Ольга Гадовська

Ольга Гадовська

Ольга Гадовська

Ольга Гадовська

Оформлена вона у Тістика на платній основі, тому за свою роботу отримуватиме гроші з бюджету.

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Пишається своєю "гордістю" і син першого помічника президента Сергія Шефіра Микита. Він працює помічником народного депутата Юрія Кисіля. Просто подивіться на фото Шефіра-молодшого, який працює у парламенті на платній основі.

Микита Шефір

А ось народний депутат Олексій Мовчан взяв собі помічницею 24-річну танцівницю і весільну адміністраторку Валерію Гриценко. Згідно з інформацією в її резюме, вона хореографиня-постановниця. Закінчила Харківську державну академію культури. Як танцівниця працювала у турецьких готелях і на круїзному лайнері.

"Згодом Гриценко перекваліфікувалася у весільну адміністраторку і, схоже, продовжує, поєднувати цю роботу з роботою помічниці депутата", – йдеться у повідомленні. При цьому дівчина є дочкою секретаря Кременчуцької міськради Юрія Гриценка.

Валерія Гриценко

Валерія Гриценко Радіо Свобода

Валерія Гриценко Радіо Свобода

Смішна ситуація вийшла з народною депутаткою від Запорізької області Мариною Нікітіною. Вона оформила на платній основі помічниками чоловіка та свою візажистку.

У команді дружини чоловік Олександр виконуватиме такі функції: обробка звернень громадян, зустрічі з виборцями, функції водія та охоронця, і "це все у ненормований графік".

Друга помічниця Вікторія Гужва називає себе в соцмережах візажисткою, бровісткою, бізнескоучеркою, маркетологинею. Має досвід у б'юті-сфері близько 9 років. Крім того, займається магазином косметики.

"Ми познайомилися у Пологах під час роботи у виборчих комісіях. Ідейна людина, чесна і непідкупна. Вестиме, як помічниця, документообіг, працювати з кореспонденцією і ЗМІ", – пояснила Нікітіна.

Проте після публікації цієї новини на OBOZREVATEL нардепка зізналася, що зробила неправильно і пообіцяла перевести чоловік на безоплатну основу, на громадські засади.

"Ви, в цій частині, може і праві, я і сама це розумію, бо, коли реєструвала документи, навіть не замислювалася над цією частиною питання. Тому, мабуть, після приїзду з округу переведу Олександра на громадські засади, або мінімалку, яку віддамо на благодійність! Обов'язково відзвітуюся про це і дякую, що навели на слушну думку", – зізналася народний депутат.

Часто народні депутати оформлюють помічниками і своїх родичів. Щоправда, на громадських засадах (тобто безкоштовно). Наприклад, дружина Юрія Корявченкова (Юзик) Тетяна значиться помічницею народного депутата.

Юрія Корявченков

Відразу варто сказати, помічники у нардепів змінюються практично щодня. Тому вже за місяць картина може змінитися. Наприклад, за інформацією OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу" Андрій Стріхарський лише за місяць роботи вже встиг поміняти 5 помічників. І подібні ситуації не поодинокі.

Зарплатня помічників

Хто такий помічник народного депутата? Людина, що організовує роботу нардепа. Це офіційна посада і вона закріплена в законі. Негласно помічники називають себе "посіпаки".

У мережі нескладно знайти однойменний онлайнпроєкт, створений організацією "Канцелярська Сотня". Там можна дізнатися, хто і де працював, у який час.

Не вдаючись у нудні аспекти українського законодавства, на думку спадає одразу кілька видів "посіпак", а саме:

Студенти. Їх наймають найчастіше за мінімальні гроші чи взагалі безкоштовно. Для них це хороша практика і можливість "засвітитися" у парламенті, а нардепам просто заощадити.

Помічники 24/7. Такими людьми можуть бути і студенти, але найчастіше це люди на зарплаті. Ці "посіпаки" бігають по парламенту цілодобово і роблять більшу частину роботи. Часто вони отримують небагато, хоча відповідальності на них аж занадто;

Помічники на місцях. Найчастіше ці люди зустрічаються у мажоритарників. Вони працюють у їхніх рідних округах, допомагають зустрічатися з виборцями тощо. У парламенті вони фактично ніколи не бувають;

Прессекретарі. Найчастіше їх беруть собі нардепи, що дають коментарі ЗМІ. Завдання прессеків – бути на телефоні і повністю слідкувати за планами на день свого шефа;

"Рішали". Ці люди ходять із "корочкою". Вони є довіреними особами обранців і вирішують абсолютно різні завдання.

Верховна Рада

А, ну і скільки ж отримують помічники? Від нуля і до... Все залежить від заможності (чи щедрості) їхнього боса. Але загалом кожному нардепу за законом виділяють трохи менше 50 тисяч щомісяця, мінус податки. Тому середня зарплата помічників десь 17 тисяч гривень.

Варто зазначити: у Верховній Раді працює величезна кількість компетентних і грамотних помічників. Людей, які сумлінно виконують свою роботу і часом отримують за це невеликі гроші. Автор матеріалу поважає їхню працю.

Також автор не може об'єктивно оцінити професійні якості всіх героїв публікації, тому намагається цього не робити.

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