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Помічник Зеленського зустрівся з адвокатом Трампа: про що говорили

1.1т Читати матеріал російською

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак під час своєї поїздки в Мадрид (Іспанія) мав зустріч з Рудольфом Джуліані. Він є адвокатом президента США Дональда Трампа.

Як пише theБабель, про це повідомило джерело в оточенні Єрмака. "Андрій Єрмак зараз зустрічається з представниками різних сторін, в тому числі була зустріч з Джуліані. Головна мета – максимально чітко і без спотворень доносити позицію президента", – заявив інформатор.

За його словами, в українсько-американських відносинах нібито є "низка недобросовісних посередників, які сильно спотворюють інформацію".

"Такого спотворення хотілося б уникнути, і комунікувати безпосередньо", – додало джерело з оточення Єрмака.

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Рудольф Джуліані

Рудольф Джуліані

"112 Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через Джуліані спалахнув гучний скандал: адвокат Трампа скасував візит в Україну через "ворогів" в команді Зеленського.

Відомо, що Джуліані говорив про те, що Зеленського в США часто порівнюють з американським президентом Дональдом Трампом.

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Особи
Володимир Зеленський Андрій Єрмак
Місце
Україна
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Семиноженко Евгений
Семиноженко Евгений
А зустріч то мала бути в Україні, видно досі не довіряють, нічого не змінилось. Не так давно Джуліані мав летіти до України, але відмінив візит мотивуючи це тим, що тут багато ворогів. Маючи на увазу Лещенко та Ситника
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Сикока заплатил за аудиенцию? Долго в приёмной держали?
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