Помічник Зеленського зустрівся з адвокатом Трампа: про що говорили

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак під час своєї поїздки в Мадрид (Іспанія) мав зустріч з Рудольфом Джуліані. Він є адвокатом президента США Дональда Трампа.

Як пише theБабель, про це повідомило джерело в оточенні Єрмака. "Андрій Єрмак зараз зустрічається з представниками різних сторін, в тому числі була зустріч з Джуліані. Головна мета – максимально чітко і без спотворень доносити позицію президента", – заявив інформатор.

За його словами, в українсько-американських відносинах нібито є "низка недобросовісних посередників, які сильно спотворюють інформацію".

"Такого спотворення хотілося б уникнути, і комунікувати безпосередньо", – додало джерело з оточення Єрмака.

Рудольф Джуліані "112 Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через Джуліані спалахнув гучний скандал: адвокат Трампа скасував візит в Україну через "ворогів" в команді Зеленського.

Відомо, що Джуліані говорив про те, що Зеленського в США часто порівнюють з американським президентом Дональдом Трампом.

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