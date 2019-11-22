Помічник Стефанчука став головою Хмельницької ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Габінета головою Хмельницької обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі глави держави №864/2019.

"Призначити Габінета Дмитра Анатолійовича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", – сказано в документі.

Водночас попереднім указом, №863/2019, Зеленський звільнив Володимира Кальніченка від тимчасового виконання обов'язків голови Хмельницької ОДА.

Дмитро Габінет народився 9 серпня 1982 року в Хмельницькому. Здобув вищу освіту в Хмельницькому університеті управління та права. Другу вищу освіту здобув в Польщі – Університет ім. Адама Міцкевича.

З 2014 року очолював громадську організацію "Фортпост Народовладдя". На виборах 2014 року до Верховної Ради був спостерігачем у ОВК № 187, де представляв партію "Сильна Україна" Сергія Тігіпка.

Дмитро Габінет Хвиля

У 2017 році став головою Хмельницького інформаційно-консультаційного центру UMCS, завданням якого є надання допомоги з питань вступу до польських вузів.

Під час позачергових парламентських виборів 2019 року було спостерігачем на окрузі № 188, де представляв ГО "Завжди поруч! За Хмельниччину!", якою керує Віолетта Лабазюк – дружина нардепа Сергія Лабазюка.

Після початку роботи Верховної Ради ІХ скликання був помічником народного депутата Миколи Стефанчука зі "Слуги народу".

У декларації за 2018 рік Габінет вказав земельну ділянку в Новоушицькому районі площею 470 кв. м. Разом із матір'ю Габінет володіє квартирою на 61,8 кв. м і гаражем на 21,9 кв. м. Також голова ОДА вказав авто "Москвич" 1983 року випуску.

Дмитро Габінет Главред

За 2018 рік Габінет заробив 51 тисячу 841 гривню. У банку готівкою зберігає 8 тисяч євро.

Також він працював за сумісництвом і отримував гонорари в таких установах:

військова частина А 2339 – 33 тисячі 932 гривні;

Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща) – 161 тисяча 574 гривні (гонорар);

Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти – 1440 гривень (гонорар).

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський призначив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки Сергія Андрущенка заступником глави СБУ.

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