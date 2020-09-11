Помічник Путіна заявив, що Рада перегляне постанову про вибори на Донбасі

Верховна Рада нібито перегляне постанову про місцеві вибори в Україні щодо окупованого Донбасу й анексованого Криму.

Таку заяву зробив заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак після зустрічі радників глав держав "нормандської четвірки" в Берліні 11 вересня. Відео з його коментарем в YouTube опублікував російський пропагандистський телеканал RT (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Він зазначив, що на це нібито погодилася українська сторона.

За словами Козака, ухвалення зазначеного документа "погіршило ситуацію з урегулюванням конфлікту". Він вважає, що постанова "суперечить Мінським угодам".

"Домовилися про те, що найближчим часом Рада розгляне проєкт постанови, що коректує ту постанову, яка була ухвалена 15 липня", – сказав представник Путіна.

Нагадаємо, що Верховна Рада 15 липня призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Водночас вибори не проводитимуться в анексованому Криму і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 11 вересня, відбулася зустріч радників в "нормандському форматі".

Після неї Дмитро Козак заявив, що не бачить підстав для проведення саміту глав України, Франції, Німеччини та Росії.

За його словами, вдалося домовитися про дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Також обговорювалося питання підходів до Мінських угод і практичних дій з їх реалізації.

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