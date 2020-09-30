Помічник Притули заразився коронавірусом

Шоумен і кандидат в мери Києва від партії "Голос" Сергій Притула може бути хворий на коронавірус.

Журналіст Василь Голованов в ефірі телеканалу "Україна 24" увечері в середу, 30 вересня, повідомив, що Притула був запрошений в студію програми "№1", однак не зміг прийти через те, що у його помічника виявили COVID-19.

"Щоб не наражати на небезпеку гостей нашої студії він вибачився і сказав, що наступного разу..." – розповів ведучий.

Як писав OBOZREVATEL, 29 вересня п'ятий президент України і лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Він зазначив, що змушений припинити всі свої поїздки, а лікування буде проходити вдома.

30 вересня стало відомо, що нардеп з партії Порошенка Яна Зінкевич також захворіла COVID-19.