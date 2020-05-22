Помер український політик Анатолій Матвієнко

Був головою Ради міністрів АР Крим та очолював Вінницьку ОДА

Помер колишній народний депутат Анатолій Матвієнко, який свого часу був головою Ради міністрів АР Крим та очолював Вінницьку ОДА.

Про це у Facebook повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Микола Княжицький.

"Помер Анатолій Сергійович Матвієнко. Він був патріотом і справжнім українцем, у незалежній Україні був одним із лідерів національно-демократичних сил. Анатолій Матвієнко любив і підтримував українську культуру, історичні дослідження. У нього зажди була мрія об‘єднати українські церкви, бачити Україну сильною та соборною", – йдеться в дописі.

Анатолій Матвієнко

Матвієнко Анатолій Сергійович народився 22 березня 1953 року в місті Бершадь Вінницької області. 1975 року закінчив факультет механізації сільського господарства Львівського сільськогосподарського інституту за спеціальністю інженер-механік.

Упродовж 1990-1994 років – народний депутат України I скликання. Також був нардепом ще п'яти скликань.

Крім того, з 1996 до 1998 року очолював Вінницьку облдержадміністрацію. Протягом 2004-2005 років був головою Ради міністрів АР Крим. У 2005-2006 роках обіймав посаду заступника глави Секретаріату президента України.

Матвієнко має орден Святого архістратига Божого Михаїла та орден "За заслуги" III ступеня. Також політик був відзначений президентом, отримавши ювілейну медаль "25 років незалежності України".

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