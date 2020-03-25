Помер народний депутат України трьох скликань Іван Бокий

У ніч на середу, 25 березня, у віці 78 років помер народний депутат України третього, четвертого і п'ятого скликань Іван Бокий.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, народний депутат минулих скликань Станіслав Ніколаєнко.

"Пішов у вічність відомий український журналіст, громадський діяч, народний депутат України трьох скликань, голова фракції соціалістів у Верховній Раді України Іван Сидорович Бокий", – написав він.

Іван Бокий fakty.ua

ЗМІ повідомляють, що декілька років він боровся з раком, а останні дні провів у Феофанії.

А Ніколаєнко нагадав, що Іван Бокий народився в селі Пронозівка Глобинського району на Полтавщині. Він закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

"Все життя присвятив журналістській справі, законотворчій роботі, був справжнім патріотом України, поборником справедливості, свободи, демократії, рівності і солідарності", – зазначив ректор.

За словами Ніколаєнка, прощання з Боким, орієнтовно, відбудеться 26 березня о 11:00 в селі Проців Бориспільського району Київської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 березня в Перу помер генеральний секретар ООН Хав'єр Перес де Куельяр, який обіймав посаду з 1982 по 1991-й рік. Йому було 100 років.

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