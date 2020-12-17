Кернес помер: хто може стати новим мером Харкова. Розбір

Після смерті Геннадія Кернеса 17 грудня Харкову належить обрати нового мера міста. Попри те, що на місцевих виборах 25 жовтня Кернес здобув упевнену перемогу ще в першому турі, набравши понад 60% голосів, взятися до виконання своїх обов'язків він так і не встиг.

OBOZREVATEL розповідає, хто має реальні шанси посісти крісло мера після перевиборів і коли харків'яни зможуть обрати наступника Кернеса.

Згідно з законодавством, до позачергових виборів обов'язки очільника міста виконуватиме секретар міськради – Ігор Терехов.

53-річний Терехов 1990 року закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут, а в 2006-му – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України.

У 90-х роках був комерційним директором, головою правління ЗАТ "Промислова компанія "Укркондиціонер" і гендиректором ВАТ "Харківський завод "Кондиціонер".

З 1999 до 2006 року – начальник управління з питань підприємництва, начальник управління споживчого ринку Головного управління економіки та комунального майна Харківської міськради.

З квітня 2006 року – економічний радник відділу із забезпечення діяльності голови та заступників голови Харківської облдержадміністрації.

У березні 2007 року був призначений заступником голови Харківської ОДА.

З квітня 2010 року – заступник мера Харкова, а з вересня 2015 року – перший заступник міського голови. Водночас був главою фракції "За Харків, за Відродження!" в Харківській міськраді.

На виборах 2020 року обраний депутатом міської ради від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!", а також секретарем міськради.

Терехов безпартійний. Неодружений, має трьох синів.

Для проведення перевиборів після смерті Кернеса Харківська міськрада має звернутися до Верховної Ради, після чого у парламентарів буде 90 днів, щоб призначити дату волевиявлення жителів міста. Але рішення зобов'язані ухвалити за 60 днів до самих виборів.

А оскільки вибори можна проводити або в березні, або в жовтні, то питання Харкова може відкладатися аж до осені. Адже в січні Україна закривається на локдаун, а після нього народні депутати навряд чи встигнуть так швидко ухвалити рішення.

"Ми не знаємо, коли будуть документи, коли буде звернення секретаря до Верховної Ради. З огляду на локдаун, Верховна Рада засідатиме тільки в кінці січня, можливо, до березня і не ухвалять рішення провести вибори. Я думаю, що реальний розвиток подій – вибори пройдуть у жовтні", – розповіла OBOZREVATEL член ЦВК Ірина Єфремова.

Очевидно, що очолити місто-мільйонник буде чимало охочих. Проте, з огляду на результати опонентів Кернеса на минулих виборах і стан справ у місті, зараз можна виокремити 5 основних кандидатів:

Олександр Фельдман, 60 років, безпартійний, одружений, виховує двох синів.

Балотувався в мери Харкова від "Опозиційної платформи – За життя" і посів друге місце з 14,32% голосів.

Він – народний депутат четвертого, п'ятого, шостого, сьомого, восьмого і дев'ятого скликань Верховної Ради. Також є главою "Українського єврейського комітету".

Раніше Фельдман входив до рейтингу 100 найбагатших українців за версією журналу Forbes. 25 грудня 2018 року ввійшов до списку громадян України, проти яких введені російські санкції.

Олексій Кучер, 35 років, безпартійний, одружений, виховує двох дочок.

Балотувався від "Слуги народу" і фінішував на третьому місці з 7,24% голосів.

У листопаді 2019 року президент Володимир Зеленський призначив його очільником Харківської облдержадміністрації, але після виборів замінив на Айну Тимчук.

До цього Кучер був нардепом від "СН", пройшов за мажоритарним округом у Харкові, хоча родом з Херсонської області. До приходу в політику займався адвокатською діяльністю.

Олег Абрамичев, 34 роки, член партії "Європейська солідарність", одружений, є діти.

Був кандидатом у мери від "ЄС". За нього проголосували 6,59% виборців.

Він – відомий активіст і волонтер з позивним "Піротехнік". Очолює благодійний фонд письменника Сергія Жадана.

За його власною заявою, Абрамичев на особистому авто проїхав 1 мільйон кілометрів і перевіз щонайменше 200 тонн допомоги українським військовим і цивільним на Донбасі. Також займався налагодженням культурного дозвілля для військовослужбовців та організовував поїздки музикантів, акторів і поетів на схід.

Михайло Добкін, 50 років, безпартійний, вдруге одружений, виховує одного сина й трьох дочок.

Також може претендувати на місце голови Харкова, він уже обіймав цю посаду в 2006-2010 роках і має підтримку в регіоні.

Влітку Добкін неодноразово заявляв про своє бажання поборотися за посаду міського голови Києва і навіть зняв два проморолики. Пізніше він висунув свою кандидатуру в мери Харкова, подавши документи як самовисуванець, проте зрештою вирішив знятися з виборів на користь Кернеса.

"Він іде на поправку і бере участь у виборах мера. На цьому моя місія виконана. Бажаю перемоги на виборах йому і його блоку", – писав тоді Добкін.

На відміну від інших кандидатів, він не потребує представлення, оскільки широко відомий не тільки в Харкові, але й в Україні загалом.

З 2010-го до березня 2014 року Добкін очолював Харківську ОДА та одночасно був депутатом облради.

Майже дев'ять років, аж до 2015-го, був членом політради Партії регіонів, у 2014 році балотувався в президенти України від цієї партії.

Також був народним депутатом четвертого і восьмого скликань Ради.

Крім того, цілком імовірно, що Ігор Терехов також захоче розпочати боротьбу за крісло мера, оскільки вже починає отримувати практику й заробляти політичні бали.

Утім, ситуація ще може змінитися. Особливо, якщо вибори будуть призначені на осінь.