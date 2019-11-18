"Закрити всю шваль": виключений нардеп злив скандальну розмову "слуг-рішал" із поліцією в Кривому Розі

Народний депутат Антон Поляков, якого виключили з фракції "Слуга народу", опублікував аудіозапис розмови колишніх однопартійців із начальником поліції Кривого Рогу, в якому останнього інструктували, що і з ким "вирішувати".

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"Мені прислали фрагмент розмови наших "доблесних слуг Богдана" з керівником місцевої поліції Кривого Рогу. Буду порушувати ці питання перед президентом і правоохоронними органами. Вважаю, потрібно розібратися в тому, хто взагалі їх уповноважив проводити такі "переговори". Робимо ставки, як швидко їх виключать із фракції, якщо, звичайно, виключать", – прокоментував розмову Поляков.

Поляков злив запис розмови "слуг" з поліцією Кривого Рогу

Так, на записі чітко чути голос нардепа Юрія Корявченкова, відомого як актор студії "Квартал 95" "Юзик". Він також представив своїх колег – Володимира Захарченка, Владлена Неклюдова, Юрія Кисіля, Олену Кріворучкіну і В'ячеслава Медяника.

У розмові "слуги народу" розповіли, що будуть контролювати особисто кримінальні справи щодо бізнесу і збору металобрухту. Поліцейських вони закликали не боятися і спілкуватися з усіх спірних питань із ними.

"Роби за моєю командою. Ми подивимося і підтримаємо", – заявив "Юзик". Його колеги додали, що боятися нема чого, оскільки "Кривий Ріг – місто президента", тому "все схвачено".

Поляков злив запис розмови "слуг" із поліцією Кривого Рогу РБК-Україна

Поліцейський запитав, що робити, якщо хтось влізе в роботу і скаже "закрити всю цю шваль".

"У нас за спиною стоїть президент, не дай Бог хтось якісь пред'яви – руки по лікоть будуть відрубані, голова з плечей", – відповів хтось із "слуг".

"Із приводу металобрухту будемо з вами радитися", – продовжив "Юзик". Він також пообіцяв, що допоможе з будь-якими претензіями в прокуратурі і ДБР.

Поляков емоційно відреагував на розмову, закликавши президента Володимира Зеленського "зігнати фракцію в актовий зал, відняти у всіх телефони і гарненько так, без церемоній і цензури виписати нарешті всім нашим "героям" нормальних таких п****лей".

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

У жовтні ЗМІ повідомили, що деякі народні депутати від партії "Слуга народу" отримали зарплати "в конвертах" загальною сумою в 1,6 млн доларів, які проходять без сплати податку.

Пранкер "Джокер" опублікував переписку з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Михайлом Радуцьким про зарплати "в конвертах". Пізніше політик підтвердив переписку з пранкером.

У листопаді журналістка Світлана Крюкова повідомила, що "слуги" знову отримали зарплату неофіційно.

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