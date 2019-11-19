"Відповість на будь-яке запитання": Поляков злив новий запис "слуг-рішал" про Арахамію

Виключений зі "Слуги народу" народний депутат Антон Поляков оприлюднив іще один фрагмент розмови колишніх однопартійців із поліцією в Кривому Розі, в якому "рішали" прикривалися ім'ям глави фракції Давида Арахамії.

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На записі чутно, як хтось із "слуг народу" розповідав поліцейським, що вони можуть завжди з ними порадитися. Зокрема Арахамія, за словами нардепів, може проконсультувати з будь-якого питання щодо грального бізнесу.

Поляков злив новий запис "слуг-рішал" про Арахамію

"Він – шанована людина в Раді, зустрічається з усіма великими гравцями бізнесу", – прозвучало в розмові.

"Виявляється, наші "колеги" прикриваються не тільки президентом, але і Давидом Арахамією. Найцікавіше, що другий день гуде вся країна, від Зеленського, фракції і партії нуль реакції. Хоч сказали б, як чернігівський мер, що це водії депутатів розмовляли з керівництвом поліції Кривого Рогу. Чекаєте на третій фрагмент розмови?" – прокоментував Поляков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були оприлюднені ще два фрагменти розмови "слуг народу" з поліцією Кривого Рогу. Юрій Корявченков (Юзик) розповідав правоохоронцям, що і з ким "вирішувати".

Також нардепи зізналися, що заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна нібито потрапила на посаду "через ліжко".

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