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29 листопада • оновлено в 11:45
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Справу замнуть? Виключений із "Слуги народу" Поляков зробив гучну заяву про Іванісова

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Фракція "Слуга народу" і президент України Володимир Зеленський майже не коментують судимість народного депутата Романа Іванісова за зґвалтування з метою відволікання уваги від цього скандалу.

Таку заяву в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL зробив виключений із пропрезидентської політсили народний депутат Антон Поляков.

"З Іванісовим востаннє спілкувався на комітеті, під час пленарного тижня. Сказати точно, що там відбувається я не можу. Так розумію із заяв Романа, він шукає підтвердження, що не винен або перевірку проводять. Я не розумію", – розповів нардеп.

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Поляков зробив гучну заяву про Іванісова

Поляков зробив гучну заяву про Іванісова

Фокус

За його словами, важливо те, що Іванісов обдурив своїх виборців, приховавши настільки значиму сторінку свого життя.

"Тут уже як вистачить духу главі фракції, нашому президенту. Те, що фактично відбуваєтьсяспроба все інформаційно зам'яти, криворізький скандал, Іванісов", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Антон Поляков Роман Іванісов
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Usatyi Leonid
Usatyi Leonid
Создается впечатление в слуги собирали все лучшее что есть в Украине.
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Червоний Данило
Червоний Данило
логичнее и правильнее было бы для самого Иванисова, это если его сейчас "опустят" прямо в раде и затем выгонят из фракции. а там ему прямиком в Оппоблок-За життя!
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