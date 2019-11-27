Справу замнуть? Виключений із "Слуги народу" Поляков зробив гучну заяву про Іванісова

Фракція "Слуга народу" і президент України Володимир Зеленський майже не коментують судимість народного депутата Романа Іванісова за зґвалтування з метою відволікання уваги від цього скандалу.

Таку заяву в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL зробив виключений із пропрезидентської політсили народний депутат Антон Поляков.

"З Іванісовим востаннє спілкувався на комітеті, під час пленарного тижня. Сказати точно, що там відбувається – я не можу. Так розумію із заяв Романа, він шукає підтвердження, що не винен або перевірку проводять. Я не розумію", – розповів нардеп.

Поляков зробив гучну заяву про Іванісова Фокус

За його словами, важливо те, що Іванісов обдурив своїх виборців, приховавши настільки значиму сторінку свого життя.

"Тут уже як вистачить духу главі фракції, нашому президенту. Те, що фактично відбувається – спроба все інформаційно зам'яти, криворізький скандал, Іванісов", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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