Справу замнуть? Виключений із "Слуги народу" Поляков зробив гучну заяву про Іванісова

Фракція "Слуга народу" і президент України Володимир Зеленський майже не коментують судимість народного депутата Романа Іванісова за зґвалтування з метою відволікання уваги від цього скандалу.
Таку заяву в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL зробив виключений із пропрезидентської політсили народний депутат Антон Поляков.
"З Іванісовим востаннє спілкувався на комітеті, під час пленарного тижня. Сказати точно, що там відбувається – я не можу. Так розумію із заяв Романа, він шукає підтвердження, що не винен або перевірку проводять. Я не розумію", – розповів нардеп.
Поляков зробив гучну заяву про Іванісова
Фокус
За його словами, важливо те, що Іванісов обдурив своїх виборців, приховавши настільки значиму сторінку свого життя.
"Тут уже як вистачить духу главі фракції, нашому президенту. Те, що фактично відбувається – спроба все інформаційно зам'яти, криворізький скандал, Іванісов", – підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Іванісов відбував покарання за зґвалтування.
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що Іванісов має погашену судимість за зґвалтування.
У Генеральній прокуратурі України розповіли, що надана Рябошапкою інформація є непідтвердженою.
Також з'явилися резонансні документи щодо Іванісова – вирок суду, яким його визнали винним у груповому зґвалтуванні, а також указ другого президента Леоніда Кучми про помилування нинішнього парламентарія.
Жертва, зґвалтована депутатом від фракції "Слуга народу", заявила, що над нею поглумилася група з чотирьох хлопців, затягнувши в машину.
Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук сказала, що Іванісова виключили з політсили.
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