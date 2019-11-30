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1 грудня • оновлено в 06:25
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Виключений зі "Слуги народу" нардеп зірвав "атаку Джокера": фотофакт

5.6т
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Виключений із фракції "Слуга народу" народний депутат Антон Поляков запідозрив, що з ним намагався поспілкуватися пранкер Джокер, який влаштував "полювання" на парламентаріїв.

Підтверджуючу переписку він показав у своєму Telegram-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, Полякову прийшло повідомлення нібито від нардепки від "Європейської солідарності" Софії Федини, проти якої відкрили кримінальне провадження за погрози на адресу президента Володимира Зеленського.

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Поляков зірвав "атаку Джокера": оприлюднена переписка

Поляков зірвав "атаку Джокера": оприлюднена переписка

"Привіт, прошу підтримати мене! Дякую!" – написала вона. Однак Поляков зауважив, що номер телефону контакту, який у нього, ймовірно, був записаний, відсутній.

Поляков зірвав "атаку Джокера": оприлюднена переписка

Поляков зірвав "атаку Джокера": оприлюднена переписка

Telegram-канал Антона Полякова

Поляков зірвав "атаку Джокера": оприлюднена переписка

Поляков зірвав "атаку Джокера": оприлюднена переписка

Telegram-канал Антона Полякова

"Джокере, друже, це ти? Чи це Богдан із Рябошапкою граються?" – зіронізував Поляков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна, яка потрапила в секс-скандал, викрила пранки Джокера. Він потролив її у відповідь.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Джокер Антон Поляков
Місце
Україна
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Ну просто победа при Каннах! Незабаром новиною буде срав чи ні якийсь хоч трохи відомий поц?
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