"Отримає свій загін!" Шевцова пояснила, як Росія програла в Україні

Більшість українців не підтримає ідею миру Росії та України – вони будуть перешкоджати будь-якій владі, що "спробує прийняти російську гру".

Таку думку висловила російський політолог, публіцист і доктор історичних наук Лілія Шевцова в своєму блозі для "Ехо Москви", коментуючи підсумки виборів до Верховної Ради України.

Шевцова написала, що українці хочуть миру, але не за будь-яку ціну, і додала, що різні опитування свідчать про таку позицію громадян країни.

Шевцова і Путін

"Більшість українців проти російської ідеї миру з Україною! І як Київ зможе піти проти більшості? Так українці зметуть будь-якого президента, якщо він спробує прийняти російську гру", – заявила політолог.

На її думку, всі партії, крім проросійської "Опозиційної платформи — За життя", які увійдуть в нову Раду, виступають під реформаторськими і європейськими прапорами.

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"Навряд чи є підстави говорити про перемогу Росії, яка брала участь в українських виборах під вивіскою" Опозиційної платформи" і поки набирає 12.6% голосів. Особливо якщо врахувати витрачені ресурси, зокрема Володимира Путіна і Олівера Стоуна", — прокоментувала Шевцова.

За її словами, хоч і проросійські сили потраплять в український парламент, але вони не зможуть практично нічого зробити.

"Проросійська фракція отримає свій загін в українському парламенті. Але що вона зможе зробити? Хіба що консолідувати антиросійський фронт і заважати президенту Зеленському займати примиренську щодо Москви позицію (адже не захоче ж він бігати в порученцях у Медведчука!)" — написала політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії обурилися результатами виборів в Україні. А проросійський кримський блогер Олександр Горний заявив, що на позачергових парламентських виборах в Україні "переміг президент РФ Володимир Путін".

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