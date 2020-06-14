Не исключено. Если прогнозировать исход событий, исходя из тех шагов, которые предпринимает Правительство Украины, то такой результат вполне вероятен. Здесь есть два ключевых момента. Первый, - интеграция ОРДЛО в Украину и проведение выборов в Верховную Раду Украины на временно оккупированных территориях на условиях Москвы, второе – начало подачи воды в Крым, что будет означать де-факто легитимность захвата Крыма Россией. Тогда весь народ Украины заживет весело и счастливо. Война прекратится и начнется строительство нового светлого будущего. Путин не пожалеет денег, чтобы построить где-нибудь в Москве новый Парламент для СРУБа и все парламентарии будут собираться там для принятия судьбоносных решений всех трех стран. Пожизненные президенты России, Беларуси и Украины станут постоянными участниками жарких дискуссий этого парламента – как изъять деньги у народа, чтобы он этого не заметил?

Запад только поприветствует такое объединение "братских народов", чтобы больше его не доставали. Живите как хотите, скажут там – гусь свинье не товарищ. Ни в какую заграницу ездить на заработки будет уже не нужно, вот она - необъятная перспектива просторов России, где можно потеряться в поисках работы, если начать движение от Ростова на Восток. Хотите в Магадан или на Чукотку? Пожалуйста! Билет в одну сторону, а обратно покупайте сами, если сможете. Или на Таймыр выращивать оленей. Карьерный рост обеспечен. Тогда и Крым вернется в СРУБ, о чем вы только мечтали и Западу не надо будет постоянно продлевать санкции против России. Все закрутится и завертится, экономика рванет вверх, народ будет радостно жарить котлеты и запивать горилкой. Не жизнь, а сказка.

СРУБ спасет Украину и от дефолта – МВФ давал деньги Украине, а оказалось напрасно. Теперь она, как часть такого многонационального конгломерата в новой ипостаси, потеряется для западных кредиторов. Реформы не просто пойдут, они побегут навстречу "света в конце туннеля". Партия "За жизнь" объединится с партией Единая Россия, а партия Слуга народа с партией Справедливая Россия. Олигархи будут на седьмом небе от счастья, получив свой жирный кусок пирога от раздачи. Полетят самолеты, пойдут поезда, поплывут пароходы, а Мальчиш - плохиш будет смаковать за углом свою банку варенья, посмеиваясь над "лохами".

Корона сыграла свою роль – она загнала всех в таежный угол. Если в Соединенных Штатах, где народ завалили деньгами и народ при этом еще недоволен, то что можно сказать об Украине и России? Когда тут население станет народом? Как говорил всеми уважаемый президент Соединенных Штатов Авраам Линкольн: " Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время". Возможно, он имел ввиду только свою страну, поскольку как в России, так и в Украине, весь народ обманывают все время и без последствий. Оба Майдана оказались, как и революции 1917 и 1991 годов, лишь хорошим поводом для ловких людей набить побольше в свои карманы. Жизнь народа не изменилась ни сто лет назад, ни сейчас. Поэт-диссидент Боря Миркин, отсидевший три года за свои стихи по ст. 70 УК РСФСР "Антисоветская агитация и пропаганда" писал:

"Сейчас иные времена, иные идолы и Боги,

У них другие имена, но все они – с большой дороги".

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