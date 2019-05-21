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/Політика

Полторак пішов на компроміс після зустрічі із Зеленським

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Степан Полторак залишиться на посаді міністра оборони до рішення Верховної Ради.

Про це він заявив після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським в Адміністрації президента, передає "Укрінформ".

"Я буду працювати виконуючим свої обов'язки, поки Верховна Рада не ухвалить рішення. Тому що, коли країна перебуває у стані війни, це дуже небезпечно залишати Збройні сили без координації системи управління і без керівництва", — сказав Полторак.

Степан Полторак

Степан Полторак

Прес-служба Міноборони

За його словами, Зеленському про свою відставку він повідомив напередодні інавгурації. "Я дочекався, коли він (Володимир Зеленський. — Ред.) прийме присягу народу України і подав рапорт", — уточнив Полторак.

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"Що стосується моєї роботи... я зробив все можливе для того, щоб ми створили армію за п'ять років. І мені точно не соромно дивитися в очі і вам, і всім українцям", — заявив міністр.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особи
Степан ПолторакВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Предложил лососнуть, киборг всегда за.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Зеленский объявил свою долю, Полторак согласился.
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Вот это подвиг!Настоящий боевой генерал!
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Хмельницкий Данил, да херой вовсе
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