Польський президент наполягає на отриманні репарацій від Німеччини

Анджей Дуда заявив, що тема компенсацій за збитки, завдані Польщі Німеччиною за часів Другої світової війни, ще не закрита. Раніше ФРН вже відхиляла ці вимоги, оскільки Польща відмовилась від компенсацій у 1953 році.Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Берлін повинен виплатити Варшаві репарації за збитки, яких країна зазнала в роки Другої світової війни. "У моєму розумінні виплата репарацій - це не закрита тема", - заявив він в інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 28 жовтня.

Він послався на експертні висновки колишнього польського президента Леха Качинського, які нібито свідчать, що нанесений Польщі збиток "так і не було відшкодовано". Зокрема йдеться про збитки у Варшаві, яка була "зрівняна з землею". "Проміжні підсумки роботи парламентської експертної групи також підтверджують, що нашу шкоду не було відшкодовано. Тож це питання правди і відповідальності", - підкреслив Анджей Дуда за кілька днів до початку польсько-німецьких урядових консультацій у Варшаві.

Польська правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС) створила парламентський комітет ще рік тому, щоб визначити ступінь польських претензій на отримання відшкодування з Німеччини.

Тема репарацій для Польщі давно вважалась регульованою. Утім, влітку 2017 року лідер ПіС Ярослав Качинський розпочав нову дискусію щодо цього питання. Він звинуватив Німеччину в ухилянні від відповідальності за наслідки Другої світової війни. Однак федеральний уряд Німеччини заявив, що не бачить правових підстав для додаткових претензій з боку Польщі. При цьому в Берліні посилаються на офіційну відмову Польщі від німецьких репарацій у 1953 році. Утім, теперішній польський уряд вказує на те, що тодішнє рішення Польщі було прийняте під тиском з боку СРСР.