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Польський президент наполягає на отриманні репарацій від Німеччини

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Анджей Дуда заявив, що тема компенсацій за збитки, завдані Польщі Німеччиною за часів Другої світової війни, ще не закрита. Раніше ФРН вже відхиляла ці вимоги, оскільки Польща відмовилась від компенсацій у 1953 році.Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Берлін повинен виплатити Варшаві репарації за збитки, яких країна зазнала в роки Другої світової війни. "У моєму розумінні виплата репарацій - це не закрита тема", - заявив він в інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 28 жовтня.

Він послався на експертні висновки колишнього польського президента Леха Качинського, які нібито свідчать, що нанесений Польщі збиток "так і не було відшкодовано". Зокрема йдеться про збитки у Варшаві, яка була "зрівняна з землею". "Проміжні підсумки роботи парламентської експертної групи також підтверджують, що нашу шкоду не було відшкодовано. Тож це питання правди і відповідальності", - підкреслив Анджей Дуда за кілька днів до початку польсько-німецьких урядових консультацій у Варшаві.

Польська правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС) створила парламентський комітет ще рік тому, щоб визначити ступінь польських претензій на отримання відшкодування з Німеччини.

Тема репарацій для Польщі давно вважалась регульованою. Утім, влітку 2017 року лідер ПіС Ярослав Качинський розпочав нову дискусію щодо цього питання. Він звинуватив Німеччину в ухилянні від відповідальності за наслідки Другої світової війни. Однак федеральний уряд Німеччини заявив, що не бачить правових підстав для додаткових претензій з боку Польщі. При цьому в Берліні посилаються на офіційну відмову Польщі від німецьких репарацій у 1953 році. Утім, теперішній польський уряд вказує на те, що тодішнє рішення Польщі було прийняте під тиском з боку СРСР.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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