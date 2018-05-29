Польські електробуси на європейському ринку (відео)

Виробник електробусів з Польщі Solaris хоче змагатися з такими німецькими гігантами як MAN та Daimler і шукає інвесторів. Попри дороговизну е-автобусів, на європейських дорогах їх понад дві тисячі. І замовлень більшає.Бруд, вихлопні гази, погане повітря - багато великих міст, таких як Познань, страждають від щільного автомобільного і автобусного трафіку. Ця ситуація може покласти початок ери електобусів. На це розраховує і польський виробник автобусів Solaris.