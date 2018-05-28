Польща прагне постійного розміщення армії США на своїй території

Польща готова виділити до двох мільярдів доларів США на створення інфраструктури для розміщення американських військових на постійній основі. У Москві вже заявили, що такий крок зумовить "контрдії".Польща прагне постійного розміщення американських військових на своїй території. Про це в понеділок, 28 травня, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Міністр наголосив, що обговорював це питання із американською стороною нещодавно у Вашингтоні. "Результатом наших зусиль є те, що Сенат США зв'язався із Пентагоном щодо оцінки (…) постійної присутності американських військових у Польщі", - заявив Блащак в ефірі польської радіостанції Radio 1, цитує агентство AP. Посадовець додав, що така присутність "відлякує ворога", тож інші країни регіону також хотіли б розмістити у себе американські війська.

Новинний сайт Onet.pl повідомив, що Польща готова виділити до двох мільярдів доларів США на створення необхідної інфраструктури для розміщення американської бронетанкової дивізії. Лист із відповідними пропозиціями міністерство оборони Польщі направило політикам та конгресменам США.

У Росії прохолодно відреагували на наміри Польщі. Рішення про розміщення на території країни іноземної військової бази - це суверенне право кожної держави, але це відбивається на атмосфері безпеки в регіоні, зазначив 28 травня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. "Безпосереднє наближення військової структури НАТО до наших кордонів - це, звісно, жодним чином не сприяє безпеці і стабільності на континенті ", - цитує Пєскова інформагенція "Інтерфакс". Пєсков додав, що "ці експансіоністські дії" призведуть до "контрдій з російського боку".

З минулого року американські війська перебувають у Польщі на тимчасовій ротаційній основі в рамках стратегії НАТО зі зміцнення східних кордонів Альянсу у відповідь на агресивні дії Росії.