Польща може обмежити використання продукції Huawei

Через арешт підозрюваного шпигуна, який працював в компанії Huawei, Польща не виключає введення заборони на її продукцію. Польський уряд також може обмежити доступ до продукції будь-якої компанії через загрозу безпеці.Польща може запровадити обмеження на використання продукції китайської технологічної компанії Huawei через скандал з підозрою у шпигунстві щодо співробітника її польського відділення. Про це у неділю, 13 січня, повідомив представник польського міністерства впровадження цифрових технологій Кароль Оконський, передає агенція Reuters. За його словами, буде розглянута можливість заборони на використання продукції Huawei держустановами, а також ухвалення законодавчої норми, що обмежує доступ до неї приватним особам.

"Ми проаналізуємо, чи може наше рішення покласти край використанню продукції Huawei" в Польщі, наводить Reuters слова чиновника. Разом з тим Оконський запевнив, що скандал навколо китайської компанії не стане приводом для "різкої" зміни курсу щодо неї.

Окрім того, польський уряд також може почати обмежувати доступ до продукції будь-якої компанії, яка становить загрозу безпеці. "Ми не маємо законних засобів, щоб примусити приватні компанії або громадян припинити користуватися продуктами будь-якої ІТ-компанії. Не виключено, що ми розглянемо зміну законодавства, яка дозволить такий крок", - додав Оконський.

Тим часом глава МВС Польщі Йоахим Брудзиньский заявив, що "багато претензій до Huawei є і у партнерів по НАТО". Розумним рішенням стало б вироблення спільної позиції з питання відносин з цією компанією з боку країн-членів Євросоюзу і НАТО, вважає міністр, передає радіостанція RMF FM. Разом з тим він зазначив, що Варшава налаштована на "хороші, інтенсивні і взаємовигідні" відносини з Китаєм, який має "величезний ринок".

11 січня стало відомо, що у Польщі заарештований співробітник Huawei - імовірно, один з директорів польської філії, а також фахівця з питань кібербезпеки, який має польське громадянство. Обох підозрюють у співпраці з китайською розвідкою і в заподіянні шкоди Польщі.

Huawei повідомила про звільнення затриманого співробітника, зазначивши, що жодним чином не пов'язана з підозрами щодо нього. В офісі Huawei Technologies пройшли обшуки. МЗС Китаю висловив "виняткову стурбованість" і закликав польську сторону діяти "справедливо".

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