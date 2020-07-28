Польща, Литва і Україна створили "Люблінський трикутник": що відомо про новий формат

Польща, Литва і Україна створили новий формат тристоронньої співпраці – "Люблінський трикутник".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що він стане важливим елементом зміцнення Центральної Європи і України як повноправного члена європейської та євроатлантичної родини народів, пише "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми створюємо "Люблінський трикутник". Це формат, який стане важливим елементом розвитку і зміцнення Центральної Європи, але також зміцнення України як повноправного члена європейської та євроатлантичної родини народів", – сказав Кулеба.

За його словами, "Люблінський трикутник" зосередиться на поглибленні взаємодії між трьома країнами.

"Але ми також бачимо велику перспективу в тому, щоб "Люблінський трикутник" став інструментом ангажування тих країн, які потребують більш тісних контактів із Заходом, загальноєвропейськими структурами. І ми з колегами будемо допомагати нашим сусідам, нашим друзям більш активно взаємодіяти в цій сфері", – зазначив міністр.

Кулеба додав, що співпраця України, Польщі та Литви тільки розширюватиметься й не обмежуватиметься лише питаннями оборони.

"Ми будемо говорити про економіку, торгівлю, інвестиції, інфраструктуру, туризм – про все те, що здатне ще тісніше об'єднати наші країни, зробити Центральну Європу ще сильнішою, зробити Європу загалом ще сильнішою в тій великій боротьбі, яка розгортається в світі", – зазначив глава МЗС України.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Україна та Польща домовилися не допустити реалізації "Північного потоку-2".