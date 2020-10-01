Половина українців не знають нардепа від свого округу – опитування

Станом на кінець вересня 2020 року 50% українців не знають прізвища народного депутата, який представляє їхній округ у Верховній Раді України.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг". Водночас зазначається, що 47% респондентів таки знають, кого із мажоритарників обрали до парламенту.

50% українців не знають нардепа від свого округу. Соціологічна група "Рейтинг"

Крім того, лише третина учасників опитування зазначила, що принаймні раз особисто бачила нардепа від округу. Найчастіше досвід спілкування з політиком мали мешканці сіл. Так само вони здебільшого знають, хто обраний ними до Верховної Ради.

Лише третина виборців бачили свого представника у Раді вживу . Соціологічна група "Рейтинг"

Зазначимо, що в опитуванні 19-22 вересня брало участь населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність – 5 000 респондентів. Похибка репрезентативності дослідження – не більше 1,4%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами опитування Соціологічної групи "Рейтинг", серед українців на місцевих виборах умовний 5% бар'єр долають п'ять партій. Йдеться про "Слугу народу" – 15,6%, "Опозиційну платформу – За життя" – 11, 5%, "Європейську солідарність" – 11,0%, "Батьківщину" – 8,0% і "За майбутнє" – 5,9%.