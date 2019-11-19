Полонені, миротворці, особливий статус: сплив інсайд про переговори Зеленського з Путіним щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський на переговорах із главою РФ Володимиром Путіним в рамках "нормандського формату" запропонує свій план щодо Донбасу.

Як повідомляється в телеграм-каналі "Легітимний" із посиланням на джерело в Офісі президента, формула Зеленського входить у рамки Мінських угод, однак послідовність пунктів буде змінена. Також він хоче прописати чіткі хронологічні рамки виконання всіх кроків.

За інформацією джерела, в Парижі будуть працювати над наступним блоком місій:

обмін полоненими

Зняття економічної блокади з "Л/ДНР" і повернення підприємств під українську юрисдикцію

Новий закон про особливий статус Донбасу

Розведення озброєння, контроль кордонів, миротворці

"Вибори на окупованому Донбасі будуть обговорювати в загальній концепції, але до вирішення цього питання ще дуже далеко, спочатку треба вирішити питання з розведенням озброєння, а також контролем кордонів (найімовірніше, миротворці будуть посередині або поліцейська місія ОБСЄ).

Звичайно, будуть обговорювати питання про амністію. Найімовірніше, буде торг про саму концепцію, хто потрапить під амністію, а хто ні", – відзначає "Легітимний".

Якщо сторони домовляться, то наступна "нормандська зустріч" може відбутися вже навесні 2020 року.

Наближений до помічника російського президента політолог Олексій Чеснаков підтвердив, що радники лідерів "нормандського формату" узгодили підсумковий документ майбутнього саміту. За його словами, Росію повністю влаштовує цей план.

Зеленський і Путін

Як писав OBOZREVATEL, 9 грудня Зеленський має намір зустрітися з Путіним у рамках "нормандського формату" в Парижі. Президент України вважає, що вирішити питання війни на Донбасі можливо лише при прямих переговорах із главою країни-агресора.

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

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