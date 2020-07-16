Полковник США сказав, як змусити Путіна звільнити Крим і Донбас

Президента Росії Володимира Путіна неможливо змусити чисто дипломатичними методами звільнити окуповані Крим і Донбас.

Як заявив в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" аташе посольства США з питань армії і оборони, полковник ВПС США Томас Воффорд, Росія веде гібридну війну проти України.

"Це медіа, економіка, енергетика, дезінформація через ЗМІ, політика, дипломатія. І Україні необхідно чинити опір у всіх цих сферах", – зазначив він.

За словами Воффорда, політика і дипломатія є ключовими сферами, в яких Україні необхідно боротися з Росією.

"Українські політики і дипломати в НАТО, ООН, Європарламенті і у Відні ведуть складну боротьбу і доводять, що інформація, яку підносить Росія, не є правдивою. Але опір має чинитися у всіх сферах", – підкреслив полковник.

Як писав OBOZREVATEL, російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що напередодні чергових президентських виборів у Росії 2024 року Путіну може знадобитися "маленька переможна війна".