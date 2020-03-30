Міністр фінансів України Ігор Уманський, йдучи у відставку, показує свою слабкість на цій посаді.

Таку думку в Facebook висловив політтехнолог Петро Охотін, зазначивши, що першим "втекти з корабля" спробував міністр охорони здоров'я Ілля Ємець.

"Цей Кабмін був консенсусним – в ньому повинні бути враховані інтереси основних фінансово-промислових груп. Боротися з пандемією у нього в планах не було. Першим намагався втекти з корабля міністр охорони здоров'я Ємець. В умовах пандемії. Тепер на вихід відправлять Ігоря Уманського, міністра фінансів. На мою думку, всы, хто зараз втікає з корабля Кабміну, показують слабкість", – пояснив експерт.

Ігор Уманський ForumDaily

Також Охотін навів кілька прикладів непрофесіоналізму Уманського. За даними політтехнолога, саме міністр підготував проєкт держбюджету, де планувалося скоротити витрати на українську культуру, спорт і аеропорт "Дніпро".

"Так же простіше – просто взяти і змінити в табличці цифри. А що? У той же час, ми розуміємо, що скорочення грошей на культуру – це капітуляція перед Росією. А зупинка будівництва аеропорту в Дніпрі – це зменшення внутрішньої мобільності населення, занепад цілого регіону", – зазначено в повідомленні.

Охотін акцентував, нібито чернетку змін до бюджету, яку отримав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, було "зроблено абияк". А сам фінальний документ готувався мало не самим прем'єром в ручному режимі.

"Про Уманського пишуть, нібито він має досвід боротьби з кризою. Мовляв, уже був в.о. міністра фінансів в 2009-2010 роках. Ми прекрасно пам'ятаємо той період. Сказати, що управління було дуже успішним не можна. Про Уманського говорять як про людину, яка пропонував дефолт", – підкреслив експерт.

Охотін зазначив, що на своїй посаді Уманський встиг призначити Сергія Мельника та Світлану Воробей, про чиї професійних досягнення він нічого не чув.

"Бачив коментарі про те, що Уманський нібито протестує проти того, що Зеленський залишив голів ДПС і ДМС. Зрозуміло, що Сергій Верланов і Макс Нефьодов знаходяться на дуже важливих посадах. І атака з боку міністра фінансів на них логічна. Однак основне питання: кого він пропонує на заміну, і чи немає там свого інтересу?" – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп Ірина Геращенко повідомила про відставку глав Міністерства охорони здоров'я Іллі Ємця та Міністерства фінансів Ігоря Уманського. У той же час офіційно цю інформацію у Ємця спростували.

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